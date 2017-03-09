AKP'li Orhan Miroğlu: Türkiye, Orta Doğu'da stratejiyle değil, yüzyıllık 'Kürt korkuları'yla hareket ediyor!

Hürriyet yazarı Akif Beki'nin "Biz temizlemek için bastırdıkça PYD topraklarını da Esad’a bekletiyorlar; kontrolünü artırmasına, hâkimiyetini genişletmesine yarıyor. Öngöremez miydik bu gidişi?" sorusuna yanıt AKP Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu'ndan geldi. Miroğlu, "Hayır öngöremezdik, çünkü Türkiye Ortadoğu’da bir stratejiyle değil, yüzyıllık ‘Kürt korkularıyla’ hareket ediyor. Ve bu korkular, bizim elimizi kolumuzu bağlamaktan başka bir işe yaramıyor" dedi.

Akif Beki'nin "PYD'ye güvence, bizeyse caydırılmak düştü demek" başlığıyla yayımlanan (9 Mart 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Öngörüp tedbirli olamaz mıydık?

Dünkü yazının sonunda sormuştum bunu.

Cevabı, AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu’ndan cep telefonuma kısa mesaj olarak geldi.



Diyor ki “Hayır öngöremezdik, çünkü Türkiye Ortadoğu’da bir stratejiyle değil, yüzyıllık ‘Kürt korkularıyla’ hareket ediyor. Ve bu korkular, bizim elimizi kolumuzu bağlamaktan başka bir işe yaramıyor...”



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