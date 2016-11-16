AKP'li Mustafa Şentop: Başkanlık sistemine karşı çıktığımda 20 yaşındaydım, haksızlık etmişim

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AKP İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop, hukuk fakültesinde çıkardıkları dergide başkanlığa karşı çıktığı yönündeki yazılarının gündeme getirilmesiyle ilgili olarak "O zaman rahmetli Turgut Özal başkanlık tartışması açmış, biz de dâhil olmuşuz. O tarihlerde Teklif'in Yayın Yönetmeniyim. 20 yaşında Hukuk öğrencisiyim" dedi. "Mesela, rahmetli Özal'a ve yaklaşımlarına, bir ölçüde, haksızlık ettiğimi düşünüyorum bugün" diyen Şentop, “Hasıl-ı kelam, bu yazı ‘utanılacak’ bir yazı değil; belki iftihar edilebilir onunla. Utanılacak hiçbir şey yok hayatımda; hamdolsun” dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eski avukatı Faik Işık, Ulusal Kanal’daki programda, 15 Nisan 1988 tarihli Teklif dergisini gösterip kapakta ABD eski Başkanı Ronald Reagan'ın kara tahta önünde 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’a ders verdiğinin altını çizerek “Özal’a tahta üzerinde bir ders veriliyor ve adına da başkanlık sitemi diyor. Sınıfın adı da az gelişmişler sınıfı” demişti. Mustafa Şentop’un o gün bu sistemi eleştirdiğini ifade eden Avukat Işık, “Mustafa Şentop, ‘ne olacak şimdi’ başlıklı yazısında başkanlık sistemiyle parlamenter sistemi karşılaştırmış” demişti.

"Akademisyenler 'Böyle bir kavram yok' demişti"

Teklif dergisine ilişkin açıklamada bulunan Mustafa Şentop, “1988 yılında İstanbul Hukuk Fakültesi'nde öğrenci iken hukuk dergisi çıkarttık: Teklif. Dergi, aylık, düzenli olarak 36 sayı (3yıl) çıktı. Teklif, hukuk ve siyaset dergisi idi. Her ay ayrı bir güncel konu kapak konusu olurdu. Birçok arkadaşımızın emeği vardır; bir mektep idi. Bugün bakıldığında, halen önemli, birçok konuyu o zaman kapak yapıp tartışmışız. Başörtüsü yasağı, Anayasa Mahkemesi, Güneydoğu sorunu. 1988'den bahsediyorum. Yine, militan demokrasi kapak konusu. Röportaj için görüştüğümüz akademisyenler, böyle bir kavram yok, demişti” diye yazdı.

"20 yaşındaydım"

“Kapak yaptığımız konulardan biri de Başkanlık tartışmaları” diyen Mustafa Şentop şöyle devam etti:

“O zaman rahmetli Turgut Özal başkanlık tartışması açmış, biz de dâhil olmuşuz. O tarihlerde Teklif'in Yayın Yönetmeniyim. 20 yaşında Hukuk öğrencisiyim. Teklif Dergisi, asgari 7.500 satıyor, aylık. 12 - 13 bin sattığı çok olmuştu. Bir kaç sayıda ikinci baskı da yapmıştık. Tekrar hatırlatıyorum, yazı Nisan 1988'de ve ben 20 yaşında Hukuk 2. sınıf öğrencisiyim. Başkanlık konusunda yazdığım yazıyı buraya derc ediyorum. O yıllar siyaset ve hukuk tartışmaları daha çok soyut ve ideolojik yaklaşımlar üzerinden yürürdü. Biz de dünya görüşümüz çerçevesinde sistem tartışmalarını değerlendiriyorduk. Siyasi tarih eleştirileri, kültür siyasi yapı ilişkisi vs. Başkanlık tartışmalarının gündeme geliş şekli, dönemin iktidar partisi ANAP'ın uygulamalarına ve 82 Anayasasına muhalefet. Arka plan bu. Yazıda parlamenter sistem eleştirisi de var. Esas eksen millî bir hukuk ve siyaset zarureti...”

"28 sene öncekinden elbette bazı farklılıklar var"

Mustafa Şentop, başkanlık sistemine karşı çıktığı yazısının gündem gelmesine ilişkin “Hasıl-ı kelam, bu yazı ‘utanılacak’ bir yazı değil; belki iftihar edilebilir onunla. Utanılacak hiçbir şey yok hayatımda; hamdolsun. Fikirlerimin ana hatları itibarıyla istikrarından, elbette zaman içinde olgunlaşmasından da memnuniyet duyarım” dedi.

“Bugün, bu yaşımda baktığımda, 28 sene öncekinden elbette bazı farklılıklar var fikirlerimde” diyen AKP’li Şentop Twitter’da şunları yazdı:

“Mesela, rahmetli Özal'a ve yaklaşımlarına, bir ölçüde, haksızlık ettiğimi düşünüyorum bugün. Bugün değil, 90'ların ortalarından beri. Ama, hâlâ, parlamenter sistemin bu ülkede bir türlü yerleşmediğine, hükümet sistemi tartışmalarının çok önemli olduğuna inanıyorum. Siyasi tarih ve hukuk tarihi çalışmalarım da Başkanlık sisteminin Türkiye için lüzumuna daha fazla inanmamı sağladı. Fikrini oturduğu koltuğa, bindiği vasıtaya göre değiştiren, anlam ve muhtevasını bilmeden bir şeyleri savunan veya onlara karşı çıkanlardan olmadık. Kişisel tarihlerinde geliştirebilecek veya değiştirebilecek bir fikirleri bile olmayanların anlaması zor bir durum bu, anlattığım.”

İşte o mesajlar: