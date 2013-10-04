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Politika

AKP'li Mustafa Şentop Anayasa Komisyonu’ndan ayrılıyor mu?

Komisyonun AKP’li Üyesi İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop, seçim sürecinde komisyondan ayrılabileceğini söyledi

04 Ekim 2013 14:11

Hülya Karabağlı/ ANKARA

TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nda, 2014 yılı Mart ayında yapılacak yerel seçimler için hesaplar  yapılıyor. Komisyon’un yola devam etmesi halinde nasıl çalışacağı konuşuluyor. Komisyonun AKP’li Üyesi İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop, seçim sürecinde komisyondan ayrılabileceğini söyledi.  Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini hatırlatan Şentop, “Bu görevle  komisyon aynı anda yürümez” dedi. Şentop, Anayasa’da görevine bir başka milletvekili  arkadaşının  gelebileceğine dikkat çekiyor.

BDP kanadı da Nisan ayında bazı değişiklikler yaptı.  Sırrı Süreyya Önder ve Altan Tan’ın  yoğun  işleri dolayısıyla batman Milletvekili  Bengi Yıldız’la  komisyonu takviye etti. Yıldız,  son aylarda komisyonu,  komisyon danışmanı Meral Danış Beştaş’la yürütüyor.

CHP kanadında ise,   Batum,  Kart,  Türmen’le yola devem edilip edilmeyeceği belli değil. MHP ise,  Faruk Bal ve Oktay Öztürk’le çalışmaları  devam ettirecek.  Seçim sürecinde  üyelerde bir değişiklik  beklenmiyor.

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