AKP'li Mustafa Şentop Anayasa Komisyonu’ndan ayrılıyor mu?

Hülya Karabağlı/ ANKARA

TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nda, 2014 yılı Mart ayında yapılacak yerel seçimler için hesaplar yapılıyor. Komisyon’un yola devam etmesi halinde nasıl çalışacağı konuşuluyor. Komisyonun AKP’li Üyesi İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop, seçim sürecinde komisyondan ayrılabileceğini söyledi. Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini hatırlatan Şentop, “Bu görevle komisyon aynı anda yürümez” dedi. Şentop, Anayasa’da görevine bir başka milletvekili arkadaşının gelebileceğine dikkat çekiyor.

BDP kanadı da Nisan ayında bazı değişiklikler yaptı. Sırrı Süreyya Önder ve Altan Tan’ın yoğun işleri dolayısıyla batman Milletvekili Bengi Yıldız’la komisyonu takviye etti. Yıldız, son aylarda komisyonu, komisyon danışmanı Meral Danış Beştaş’la yürütüyor.

CHP kanadında ise, Batum, Kart, Türmen’le yola devem edilip edilmeyeceği belli değil. MHP ise, Faruk Bal ve Oktay Öztürk’le çalışmaları devam ettirecek. Seçim sürecinde üyelerde bir değişiklik beklenmiyor.