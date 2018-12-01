AKP'li Mustafa Elitaş: Ekonomide karamsarlık ortadan kalktı, yerini heyecana bıraktı

Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde incelemelerde bulunan TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknolojileri Komisyonu Başkanı Mustafa Elitaş, "Ekonomide karamsarlığın ortadan kalktığını, heyecanın belli bir miktar üst seviyeye doğru çıktığını görmüş olduk" dedi.



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile birlikte dün Manisa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikaları gezen TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknolojileri Komisyonu üyeleri, işadamlarıyla birlikte gerçekleştirdikleri toplantıların ardından incelemelerine bugün de devam etti. Komisyon üyeleri, Yunusemre Belediye Başkanı AK Partili Mehmet Çerçi ile AK Parti Manisa milletvekilleri ismail Bilen ve Semra Kaplan Kıvırcık'ın ev sahipliğinde kahvaltıda buluştu. Sonrasında dünkü programı değerlendiren Elitaş, sanayide karamsarlığın ortadan kalkmaya başladığını söyledi. Türkiye ekonomisi üzerinde dış güçlerin operasyonlar yaptığını söyleyen Elitaş, "Türkiye 2013 yılından itibaren çeşitli operasyonlarla karşı karşıya kaldı. Bu arada seçim sürecinin ortaya çıktığı, siyasi gerginliğin hat safhaya ulaştığı süreçte dış mihrakların yaptığı operasyonların da alıcısının fazla olduğunu gördük. İnşallah 31 Mart seçimleri bittikten sonra bundan sonraki süreçte 4 yıl seçimsiz bir süreçte, Türkiye'nin gerçeklerinin daha sağlıklı ve daha sağduyulu bir şekilde masaya yatırılması ortaya çıkacak" dedi.

"Ne yapabilirizin tartışıldığı bir toplantı oldu"

10 Ağustos'ta en yüksek oranları gören döviz nedeniyle sanayicilerin bir dönem karamsarlık yaşadığını, ancak bu karamsarlığın ortadan kalkarak yerini heyecana bıraktığını söyleyen Elitaş, "2018 yılında erken seçim kararı alındıktan sonra birden bire dış operasyonlarla 10 Ağustos'te pik yapan (tepe noktası) döviz fiyatları kamuoyunda, sanayicilerde ve bütün toplumda bir huzursuzluk ve rahatsızlığı beraberinde getirmişti. İki ay önce bu geziyi yapsaydık herkes 'Ne olacak bu Türkiye'nin hali' diye sorgulama aşamasına gelecekti. Ama dün gördük ki sanayicilerimiz, 'Bize nasıl teşvik verebilirsiniz? Rekabet eksiklerimizi nasıl ortadan kaldırabilirsiniz? Dünyayla mücadelemizde nasıl yardımcı olabilirsiniz' diye gelecekle ilgili önemli sorular sormaya başladılar. Karamsarlığın ortadan kalktığı, heyecanın belli bir miktar üst seviyeye doğru çıktığını görmüş olduk. Çünkü karamsarlık döneminde herkes yarınla ilgili beklentilerinin olmadığı, günü kurtarmak için ne gibi çareler üretilebilir gibi konuları gündeme getirirken, bugün gerçekten insanların yatırım, üretim ve ülke ekonomisine katkıyla ilgili ne yapabilirizin tartışıldığı bir toplantı oldu" dedi.



Son olarak Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı Ekonomi Güven Endeksi oranlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Elitaş, "Bugün görüyorum ki; TÜİK'in açıkladığı 'Ekonomi Güven Endeksi'nde 9.6'lık bir artış söz konusu. Önümüzdeki günlerde bu güven endeksinin daha iyi bir noktaya doğru gelmesiyle heyecanın zirve yapacağını ve Türkiye'nin orta gelir tuzağından kurtularak yeni bir sürece büyüme eğrisine gireceğine inanıyorum" diye konuştu.