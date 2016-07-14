AKP'li Miroğlu'ndan CHP'li Sağlar'a: Niye sulandırıyorsun; TOKİ konusu buranın mevzusu değil

AKP Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu, TOKİ evlerinin Suriyelilere verilmesine dair iddiayı gündeme getirerek eleştirmeye başlayan CHP Mersin Milletvekili Fikri Sağlar’a "Niye sulandırıyorsunuz. TOKİ konusu buranın mevzusu değil anlamıyor musunuz" dedi.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesinde kurulan Diyarbakır 5 No'lu Cezaevi Alt Komisyonu'nun başkanlığını yapan AKP Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu bugünkü toplantıda, TOKİ evlerinin Suriyelilere verilmesi konusunda eleştiride bulunan CHP Mersin Milletvekili Fikri Sağlar’a sert sözlerle çıkıştı.

Orhan Miroğlu, TOKİ meselesinin bu komisyonun konusu olmadığını söyleyerek Sağlar'a, "Niye sulandırıyorsunuz. TOKİ konusu buranın mevzusu değil anlamıyor musunuz" dedi. Milletvekilleri arasında uzun süre devam eden tartışmada Miroğlu, Sağlar’a "Siz Diyarbakır Cezaevi vahşetini yaşatan bir siyasi gelenekten geliyorsunuz” deyince Fikri Sağlar, "Sur’u, Cizre’yi kim yaptı. Yüzleşeceğiz derken, Cizre’yi Sur’u yok ediyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Miroğlu ve Sağlar'ın tartışmasından bazı notlar şöyle:

Miroğlu: TOKİ buranın mevzusu değil; niye anlamıyorsunuz? Bu çalışmayı böyle sulandıramazsınız? Böyle olacaksa?

Sağlar: siz dediğinizin fakında değilsiniz. Niye bundan bu kadar alındınız. Ne demek sulandırmak.

Miroğlu: Burası siyasi bir kullanım haline getirilemez Fikri Bey. Ben mağduriyet hakkımı kullansam bile Fikri Bey, bir mağdur olarak sizin bu fikirleriniz doğrultusunda sulandırılmasına izin vermeyeceğim.

Orhan Miroğlu: Siz Diyarbakır Cezaevi vahşetini yaşatan bir siyasi gelenekten geliyorsunuz.

Sağlar: Sur’u kim yaptı, Cizre’yi kim yaptı; siz yüzleşeceğim derken Cizre’yi yok ediyorsunuz, Sur’u yok ediyorsunuz. Kafanızın içindekiler belli oluyor.

Miroğlu: Bu Komisyonun meselesi olmayan bir konuda saatlerce tartışamayız. Komisyon çalışması dışında gördüğüm her konuya müdahale edeceğim. Siyasi konularda bir şey yapmamız mümkün değil.

Sağlar: Biz bu komisyonun doğru çalışması için uğraşacağız.