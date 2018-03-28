AKP'li Miroğlu: Demirtaş ve HDP bedel ödüyor

AKP Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu, CNN Türk'te konuk olduğu Şirin Payzın'ın Neler Oluyor? programında HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın ve HDP milletvekillerinin tutuklanmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Payzın’ın “Selahattin Demirtaş ve tutuklu HDP’liler tutuksuz yargılansa daha doğru olmaz mı?” sorusuna “Demirtaş ve HDP’nin “PKK söylemlerini savundukları için bedel ödüyorlar" diye yanıt verdi.

Kendisinin de 12 Eylül yargılamaları sırasında, “Burada bizim bir suçumuz yok. Kürt olduğumuz için yargılanıyoruz” dediği için dava arkadaşlarından 4 yıl daha fazla hapis yattığını söyleyen Miroğlu “Siyasette her şeyin bir bedeli var” diye konuştu.

Demirtaş’ın son duruşmasında söylediği, “Silahlı ya da silahsız, hiçbir Kürt örgütü Türkiye’ye karşı mücadele etmemeli” sözünün önemli olduğunu belirten Miroğlu, “HDP bugün bir bedel ödüyor” dedi. Demirtaş ve HDP’nin “PKK söylemlerini savundukları için bedel ödediklerini” söyleyen Miroğlu, “Ancak HDP’ye bedel ödeten bugün sistem değil PKK. PKK blokajının bedelini ödüyor HDP” görüşünü savundu.

Türkiye’de bazı kesimlerin farklı gerekçelerle uzun süre PKK şiddetini tolere ettiğini öne süren Miroğlu, “Ancak kimsenin PKK şiddetini tolere edecek hali kalmadı. Bir ilçeyi kurtarmak için 80 şehit veriyorsanız, bunu artık tolere edemezsiniz. Bu bir beka sorunudur” görüşünü dile getirdi.