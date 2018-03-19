AKP'li Miroğlu: Afrin'e giden sürece baktığımız zaman 15 Temmuz'u hatırlamamak olmaz

Türki Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’nin kuzeybatısında sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekâtı’nda ‘yedi düvele karşı’ mücadele yürüttüğünü kaydeden AKP Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu, "Afrin’e giden sürece baktığımız zaman elbette ki 15 Temmuz'u hatırlamamak olmaz” dedi.

18 Mart Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümünde, Mardin’de şehit aileleri ve gaziler onuruna verilen yemekte konuşan AKP’li Miroğlu, "18 Mart bu yıl bilhassa ordumuzun Suriye de gerçekleştirdiği operasyonlar düşünüldüğünde çok daha anlamlı bir güne işaret ediyor” ifadelerini kullandı. Miroğlu, şöyle devam etti:

"Yedi düvele karşı 100 yıl önce bu ülkenin verdiği mücadele aslında bugün belki yeniden, belki farklı koşullarda ama yeniden kendisini tekrarlıyor. Dün Sayın Cumhurbaşkanımız burada ve Diyarbakır'da İl Kongrelerimize katıldı ve bu kongrelerde son derece önemli mesajlar verdi bu mesajlardan biri şuydu aslında tabi Türkiye, Suriye'de sadece bir terör örgütüne karşı mücadele eden bir ülke konumunda değil. Suriye'de Türkiye'nin yürüttüğü savaş aslında evet yüzyıl önce başlamış bir savaşın sürekliliği ve devamı gibidir. Yani bugünde Türkiye aslında Afrin'de yedi düvele karşı mücadele ediyor, bu vesileyle Afrin şehitlerimizi de hürmetle anıyorum. Afrin’e giden sürece baktığımız zaman elbette ki 15 Temmuz'u hatırlamamak olmaz, 15 Temmuz Şehitlerimizi de hürmetle anıyorum. 251 Şehit verdik 15 Temmuz gecesi bu ülkenin bağımsızlığına, özgürlüğüne karşı giirşilmiş alçakça bir ihaneti Şehitlerimizin kanı, canı pahasına ödeyebildik.”

"İktidar kaybı sadece AK Parti'nin değil milletin kaybı olur"

2019’daki seçimlerin önemine de dikkat çeken Miroğlu, şunları söyledi:

"Seçimlere bir yıl kaldı, Mart seçimleri önemlidir çünkü 2019 seçimlerinin nasıl sonuçlanacağını ortaya koyacak. Mart - Kasım arasında 5-6 aylık bir zaman var ve bu 5-6 aylık zamanı siz ne yaparsanız yapın eğer yerel seçimlerde bir başarı elde edememişseniz elbete ki işler hiç kolay gitmeyecektir Türkiye'de. İktidar kaybı sadece AK Parti açısından değil, AK Partinin uğrayacağı iktidar kaybını ben Milli bir kayıp gibi görüyorum, AK Parti'de olduğum içinde söylemiyorum."