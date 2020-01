AKP'li Mine Lök Beyaz: Tayyip Erdoğan bizim babamızdır, liderimizdir

TBMM Genel Kurulu'nda, HDP Grubunun, kadın işsizliği sorununu araştırma önergesinin bugün gündeme alınması önerisi reddedildi. alan AKP Diyarbakır Milletvekili Mine Lök Beyaz'ın "Kadına dair ne yapılacaksa hepsini, biz, Başbakanımızın önderliğinde, Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde gerçekleştireceğiz” sözleri ise gerginliğe neden oldu.

Beyaz’ın sözlerine HDP Hakkari Milletvekili Adil Zozani, "Cumhurbaşkanının görev ve yetkileri içerisinde bir partiye lider olma vasfı yoktur. Sayın konuşmacının bunu düzeltmesi gerekiyor. Düzeltilmiyorsa sizin tutumunuzun üzerinde usul tartışması talep ediyorum" diyerek tepki gösterdi. Bunun üzerine Beyaz, yeniden söz alarak, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bizim kurucu Genel Başkanımızdır, bizim babamızdır, liderimizdir. Bunda düzeltilecek bir durum yok" diye konuştu. HDP'nin grup önerisi reddedildi.

Meclis Başkanvekili Meral Akşener, Zozani'nin talebi üzerine usul tartışması açtı. Açılan usul tartışmasında söz alan MHP Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tarafsız bir tutum içinde olmadığını, AK Parti'yi dışarıdan yönettiğini, kimin milletvekili olacağına, kimin olmayacağına karar verdiğini söyledi. Yılmaz, "Cumhurbaşkanı siyaset yapacaksa forslarını çıkarıp gelsin" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Levent Gök de AK Parti grubunun vesayet altında olduğunu, Cumhurbaşkanı'nın talimatları yönünde hareket ettiğini ileri sürerek,"(Biz senin talimatlarınla hareket etmeyiz) diyen bir yürekli milletvekili arıyorum. Vesayet altındasınız hepiniz, vesayet sizi eziyor" diye konuştu. Gök'ün konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taraf olduğunu ve muhalefete karşı bir yaklaşım sergilediğini savunarak, "Cumhurbaşkanı haddini bilecek. Cumhurbaşkanı'na diyeceksiniz ki egemenlik kayıtsız şartsız milletindir gerçeğini buradan haykıracağız biz" ifadesini kullanmasına AK Parti'li milletvekilleri yerlerinden tepki gösterdiler.

Sataşma nedeniyle söz alan AKP Grup Başkanvekili Naci Bostancıise "Burada hiç kimse had bildirme makamında değil. Demokrasilerde had bildirecek yegane yer millettir. Millet de sandıkta had bildirir. Levent Bey ve arkadaşları her seçimde zaten hadlerini öğrenselerdi bugün daha farklı bir yerde otururlardı" değerlendirmesinde bulundu. Konuşmasında muhalefetin çalışmaları yavaşlatmak için fiili durumlar yarattığını, ilerleyen saate rağmen henüz ilk grup önerisinin görüşmelerinde olunduğunu, bunun da angarya anlamına geldiğini belirten Bostancı, "Şimdi çalışamıyorsak gece 02.00'den sonra çalışacağız" dedi.

Görüşmelerin ardından Meclis Başkanvekili Akşener, İçtüzük gereği başkan vekilinin hangi hallerde hatibe müdahale edebileceği konusunda bilgi vererek, tutumunda değişiklik olmadığını bildirdi.