150 AKP'li vekil 4+4+4 komisyonuna geldi, muhalefete yer kalmadı

T24 - Eğitimde “4+4+4” düzenlemesi yaşanan büyük bir kavgayla kabul edildi. Salona 100 kişiyle gelen AKP milletvekilleri ile CHP ve MHP’li vekiller arasında yumruklaşma meydana geldi. Sandalyeler parçalandı, vekiller birbirlerine su şişeleri fırlattı, ezilme tehlikesi geçirenler oldu.



Eğitimde tartışmalara neden olan “4+4+4” sisteminin görüşüldüğü TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’nda büyük bir kavga yaşandı.

AKP’li 100-150 milletvekili bu sabah kahvaltıda bir araya geldi. Yapılan görüşmelerin ardından yaklaşık 100 milletvekili, saat 15.00’teki görüşme öncesinde hep birlikte salona gitti.

AKP vekiller komisyon toplantısı başlamadan tüm sandalyelere oturdu. Muhalefet milletvekillerine yer kalmadı.

Muhalefet partisi milletvekillerinin komisyon salonuna gelmesi üzerine AKP'li yaklaşık 20 milletvekili, kürsü önünde barikat kurdu. AKP'liler, CHP'li milletvekillerinin kürsüye yaklaşmasını engellemek için çaba sarfetti.

CHP'li milletvekilleri, komisyona üye olan 9 AKP'li dışındaki milletvekillerinin oturmasına kendilerine yer kalmadığı gerekçesiyle karşı çıktı.

AKP'li milletvekilleri, CHP'lileri salon dışına çıkarmaya çalıştı. Bu sırada aralarında CHP'li Nur Serter'in de bulunduğu bazı kadın milletvekilleri ezilme tehlikesi geçirdi.

Bu arada, itişmeler sırasında bir sandalyenin kırıldığı görüldü.



Karmaşa arasında düzenleme kabul edildi



Tartışma sırasında gürültüden hiçbir ses duyulmazken, Komisyon Başkanı Nabi Avcı maddeleri hızlı hızlı okudu. Söz alınmadan maddeler art arda onaylandı.

Günlerdir tartışmalar arasında 6 madde geçerken, kalan 20’den fazla madde 30 dakikada jet hızıyla kabul edildi.



Yumruklar konuştu



Bu duruma tepki gösteren CHP’li milletvekilleri “Kahrolsun faşizm” diye sloganlar attı.

AKP milletvekilleri ile CHP ve MHP milletvekilleri arasında yumruklaşma yaşandı. Bazı milletvekilleri, kürsüye elinde bulunan su şişelerini fırlattı.

Kendilerine söz verilmeyen CHP’liler salonu terk etti.



AKP'lilerden kutlama

Komisyonda yaşanan bu kavga arasında "4+4+4" düzenlemesinin tüm maddelerinin geçtiği açıklandı.

Muhalefetin salonu terketmeye başlamasının ardından AKP'li milletvekilleri birbirlerini kutladı.