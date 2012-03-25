AKP'li vekillere '4+4+4' geçene kadar seyahat yasak!

T24 - AKP milletvekillerine 4+4+4 kanun teklifi Meclis'ten geçinceye kadar, 27 Mart ile 5 Nisan tarihleri arasında seyahat yasağı geldi.

Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AKP Milletvekili Oğuz Kağan Köksal, önümüzdeki hafta Meclis'in yoğun bir çalışmanın içine gireceğini belirterek, AKP milletvekillerine 27 Mart ile 5 Nisan tarihleri arasında seyahat yasağı geldiğini ve hiç kimsenin, eğitimi yeniden şekillendiren 4+4+4 kanun teklifi Meclis'ten geçene kadar Ankara'dan ayrılamayacağını söyledi.

Köksal, terörle mücadelenin devam edeceğini belirterek, "Terör bitene kadar bu operasyonlar devam edecek" dedi.

AKP Kırıkkale il binasında basın mensuplarına açıklama yapan Oğuz Kaan Köksal, muhalefetin engelemesine rağmen 4+4+4'ü Meclis'ten geçirmeye kararlı olduklarını söyledi. Köksal, şunları söyledi:

"TBMM önümüzdeki hafta çok yoğun çalışacak. Bu nedenle AKP Milletvekillerine 27 Mart ile 5 Nisan tarihleri arasında seyahat yasağı geldi. Hiç kimse Ankara'dan ayrılamayacak. Bu vesile ile kanunlar bitene kadar geceleri de çalışmak üzere yoğun bir tempoya gireceğiz. Vatandaşımızın bizden beklentisi var, vatandaşın bu beklentisini karşılamak üzere geceli gündüzlü çalışacağız."

'Birçok noktada operasyonlar devam ediyor'

Terörle mücadelenin kararlılıkla devam ettiğine değinen Köksal, şunları söyledi: "Terörle mücadele bütün hızıyla devam ediyor. Güvenlik güçlerimiz dağda terörist ile ilgili mücadeleyi sürdürüyor. Her gördüğü yerde ve çeşitli illerde operasyonlar sürüyor. Şu anda birçok noktada operasyonlar devam ediyor. Kimse bu ülkenin varlığına, birliğine, bütünlüğüne kast edemez. Kast ederse gereken cevabı alır. Bir taraftan operasyonlar sürerken diğer taraftandan da terörün kaynağını kurutmak için çalışmalar yürütülüyor. Geçtiğimiz günlerde basına yansıyan bir olay vardı. Belki de örnek bir olaydı. Dağa gitmeye kalkışan ve götürülmeye kalkışan 4 çocuktan birisinin ablası polise ihbarda bulunuyor. 'Çocukları dağa götürüyorlar kurtarın' diye. Artık dağa gidenlerin aileleri ve yakınları bundan memnun değil."

Nevruz bahanesiyle ortalığı kana bulamak isteyenlerin olduğunu ifade eden Köksal, güvenlik güçlerinin ihtiyatlı davranması ile daha vahim olayların yaşanmasının önüne geçildiğini söyledi.

'Keskin nişancılar şehit etti'

PKK ile girilen mücadelede şehit olan 6 Özel Harekat polisinin keskin nişancılar tarafından şehit edildiğine de değinen Köksal, "Onlar kaçıyor, bir yerlere saklanıyor. Üzerine gidiyorsunuz. Üzerine giden sizsiniz, onun için hepimizi derinden üzen bu olaylar siz istemezseniz de oluyor. Eski Emniyet Genel Müdürü olarak 6 polisimizin şehit olması beni çok daha derinden üzdü. Onların çoğu benim genel müdürlüğüm zamanında eğitimden geçtiler. Kanları yerde kalmadı, kalmayacak da" diye konuştu.