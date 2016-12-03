AKP'li milletvekilinin de karıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

Adana otobanında meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1'i çocuk 2 kişinin yaşamını yitirdi, 2 kişi ağır yaralandı. AKP Mersin Milletvekili Yılmaz Tezcan ve eşi kazada yara almadan kurtuldu.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, kaza, bugün saat 13.00 sıralarında Mersin- Adana otoyolunda meydana geldi. Biri TIR olmak üzere 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında Suriyeli 38 yaşındaki Talal Haj Jasem ile oğlu Süleyman Haj Jasem ölürken, 2 kişi de ağır yaralandı. Kaza yapan araçlara AKP Mersin Milletvekili Yılmaz Tezcan’ın otomobili de çarptı. Otomobili hasar gören milletvekili Yılmaz Tezcan ve eşi Kezban Tezcan yara almazken, şoförleri kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.



Kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri ambulanslar yaralıları hastaneye taşırken, milletvekili Yılmaz Tezcan ve eşi Kezban Tezcan'ın sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

