AKP’li milletvekilinden partililere: Sosyal medyada delikanlılık yapmayın!

AKP Manisa Milletvekili Murat Baybatur, partilileri dedikodu yapmamak konusunda uyarırken "Kendi içimizde de birileri yazıyor çiziyor. Bu teşkilat kendi içinde 'Bu FETÖ'cü, bu FETÖ'cü' diye Facebook da, Twitter da ve sanal alemde delikanlılık yapmasın. Adam olan gelir. Eğer elinde bilgi, belge varsa savcılar burada" dedi.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, Manisa’da partinin bayramlaşma töreninde konuşan Baybatur’un açıklamaları şöyle:

"Çıkaracağımız en büyük derslerden biri bu gemi batarsa hepimizin batacağıdır. Siyaseten fikir ayrılıklarımız olabilir. Birbirimizi bazen paçasından da tutuyor olabiliriz. Birbirimiz hakkında dedikodu gıybet yapıyoruz. Ama şunu görmemiz lazım, eğer 15 Temmuz darbe girişimi olsaydı siyaseten çok dedikodusunu ve gıybetini yaptığınız arkadaşınızla beraber ya cezaevinde ya da toprağın altında yatacaktınız. Onun için sizlere tavsiyem dedikodu ve gıybeti bırakmanız.”

“Delikanlılık yapmayacaksın”

"Kendi içimizde de birileri yazıyor çiziyor. Belediye başkanları şöyle, ilçe başkanları böyle, il teşkilatı şöyle, kadın kolları böyle, sözüm ona belediyeler ve il teşkilatları FETÖ'cü kaynıyor. Belediye başkanları FETÖ'cü, milletvekilleri FETÖ'cü, ilçe başkanları FETÖ'cü kendi içimizde kendimize böyle iftiralar atarak farkında değiliz belki ama kendimizi yıpratıyoruz. Bu teşkilatlar 81 ilde olduğu gibi Manisa merkez, 17 ilçesiyle, ilçe başkanından belediye başkanına kadar, gençlik kolları, kadın kolları, sandıktaki görevlisiyle bütün arkadaşlar o gün bu meydanlarda birilerine çok büyük bir ders vermiştir. Onun için kimse işgüzarlık yapıp da bu teşkilatı kendi içerisinde fişlemesin. Bu teşkilat kendi içinde 'Bu FETÖ'cü, bu FETÖ'cü' diye Facebook da, Twitter da ve sanal alemde delikanlılık yapmasın. Adam olan gelir. Eğer elinde bilgi, belge varsa savcılar burada. Gidersin savcılığa şikayet edersin bu FETÖ'cüdür. Bu filanca örgüttendir. Elimde belgeler var. Al kardeşim bununla alakalı işlem yaptır dersin. Ona da yüreğin yetmiyorsa sosyal medya da delikanlılık yapmayacaksın.”