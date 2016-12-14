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AKP’li milletvekili: HDP kapatılmalıdır

Kocabıyık, “Millet cezaevlerini basıp FETÖ'cüleri ve PKK'lıları asacak” sözleriyle gündeme gelmişti

14 Aralık 2016 03:22

AKP İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık, 12 milletvekili tutuklanan HDP'nin kapatılması gerektiğini savunarak "Venedik kriterlerine göre bu zorunludur. HDP kapatılmalıdır! HDP kapatılmazsa terörle Mücadelenin ne manası var ki” dedi. 

Kocabıyık, "Devlet büyüklerine bir suikast halinde millet cezaevlerini basacak ve tüm FETÖ'cüleri ve PKK'lıları asacak. Halk arasında konuşulan bu” sözleriyle gündeme gelmişti.

Kocabıyık, tutuklanan HDP’li milletvekili Çağlar Demirel ve Besime Konca’nın ajan olduğunu iddia ederek “TBMM ne sızmış bu ajanlarla bir beraberiz gün boyu. Herkes bilsin ki bunlar terörist” ifadelerini kullandı.

Kocabıyık’ın Twitter’da paylaştığı mesajlar şöyle:

 

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