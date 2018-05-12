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AKP'li milletvekili: 'Gül-ü Muhammedi', Hadise konseri gibi bir müptezellikle yad edilmemeli!

"Gül festivaline milletimizin değer ve hayat tarzına uymayan çirkinlikler gölge düşürmüştür"

12 Mayıs 2018 17:22

AKP Isparta Milletvekili Said Yüce, bugün başlayan ve 15 Mayıs tarihine kadar devam edecek olan Isparta Gül Fuarı ve Uluslararası Gül Festivaline katılmayacağını belirtti. Yüce, “Efendimiz SAV’i hatırlatan ‘Gül-ü Muhammedi’ ‘Hadise konseri’ gibi bir müptezellikle yad edilmemeli” dedi.

AKP Isparta Milletvekili Said Yüce, açıklamasında “Isparta Belediye Başkanının daveti üzerine Gül Festivaline katılacaktım. Ancak, Üç aylar ve Rahmet ayı Mübarek Ramazan arefesi Belediyelerimizden daha duyarlı olmalarını bekleriz. Efendimiz SAV’i hatırlatan ‘Gül-ü Muhammedi’ ‘Hadise konseri’ gibi bir müptezellikle yad edilmemeli. Gül festivaline milletimizin değer ve hayat tarzına uymayan çirkinlikler gölge düşürmüştür. Isparta’mız Demokratlığı, muhafazakarlığı ile bilinen bir ilimizdir. Her anlamda temsili, bu tür zihniyetlerle değil; milletimizin inanç ve değerlerine uygun şekilde olmalıdır” ifadesini kullandı.

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