AKP'li milletvekili CHP'li gencin boğazını sıktı, daha sonra özür diledi

Burdur´da, seçim çalışması sırasında ziyaret amacıyla CHP il binasına giren AKP Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, kendisine hakaret ettiği iddiasıyla tartıştığı CHP'li bir gencin boğazını sıktı. Olayın ardından Vali Hasan Şıldak'ın davet ettiği Özçelik, yeniden parti binasına giderek gençten özür diledi.

AKP Burdur Milletvekili ve birinci sıra adayı Bayram Özçelik, seçim çalışması yaptığı Kışla Caddesi´nde saat 16.30 sıralarında CHP il başkanlığı binasına da girdi. Binadakilerle tokalaşan Bayram Özçelik, Ergün Erdem adlı CHP´li bir gençle tartıştı. Yaşanan tartışma sırasında Bayram Özçelik, Erdem’in boğazını sıktı. Çevredekilerin araya girmesinin ardından Bayram Özçelik ve beraberindekiler il binasından ayrıldı.

Vali makamına davet etti

Konudan haberdar olan Vali Hasan Şıldak, AKP Milletvekili Bayram Özçelik, CHP Milletvekili Mehmet Göker, Burdur Belediye Başkanı CHP´li Ali Orkun Ercengiz, AKP İl Başkanı Volkan Mengi ve CHP İl Başkanı İzzet Akbulut´u valiliğe davet etti. Burada yapılan görüşme sonrası Bayram Özçelik, yaşanan olay dolayısıyla üzgün olduğunu belirtti. Daha sonra CHP il başkanlığına giden Bayram Özçelik, tartıştığı Ergün Erdem’den de özür diledi.

Özçelik: 'FETÖ'cü birinin elini sıkmam' dedi

Milletvekili Bayram Özçelik konuya ilişkin Doğan Haber Ajansı’na (DHA) yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

“Her seçim çalışmasında o caddeden geçerken CHP il başkanlığı binasına giriyorduk. Bu seçimde de girdik. 3-4 kişiyle tokalaştım. Bu gence de elimi uzattım. `FETÖ´cü birinin elini sıkmam´ dedikten sonra `Terörist ve FETÖ´cüler CHP´ye giremez´ diye bağırdı. Aramızda tartışma çıktı. Partiden partiye nezaket ziyaretiydi. Bu olaylar yaşandı. Daha sonra valilikte toplantı yapıldı. Valilikteki toplantıda CHP il başkanı `Özür dileyin´ dedi. Daha sonra partiye gidip gençten özür diledim.”

“Bayram Özçelik bizlerden özür diledi"

Olayla ilgili yazılı açıklama yapan CHP İl Başkanı İzzet Akbulut da, “Bugün seçim çalışmaları çerçevesinde Karamanlı ilçemiz ve köylerinde saha çalışması yaparken, AKP heyeti Kışla Caddesi çalışmaları kapsamında başarılar dilemek için parti binamıza girmişler; parti binamızda bir gencimizle AKP Milletvekili Bayram Özçelik arasında sözlü münakaşa yaşanmış, bu münakaşa esnasında 16 senedir milletvekilliği yapan ve yine AKP´nin 1´inci sıra adayı Burdur Milletvekili Bayram Özçelik gencimizin boğazını sıkmıştır. Akabinde olay bizlere intikal etmiş, seçim çalışmalarımızı derhal yarıda bırakarak parti binamıza gelerek durum hakkında bilgi aldığımız esnada Sayın Valimiz bizleri Valilik makamına davet etmişler. Orada olayın tarafı olan Bayram Özçelik bizlerden özür dilemiş ve parti binasına tekrar gelip gencimizden özür dilemiştir” dedi.

“Bu tarz şeyler bizlere boyun eğdiremez"

Bu özrü ülkenin ve şehrin içinden geçtiği huzursuz dönemlerde gerek ilde siyasi ortamın gerilmemesi gerek siyasi efendiliğin öncüsü konumunda bir parti oldukları için kabul ettiklerini kaydeden İzzet Akbulut, şöyle devam etti:

“Ancak buradan tüm kamuoyuna ve özellikle iktidar partisi mensuplarına diyorum ki, bu partinin fertleri 12 Mart zindanlarında, 12 Eylül zindanlarında `eyvallah´ dememiş, hiçbir baskı ve zulme boyun eğmemiş insanlardır. O yüzdendir ki bu tarz şeyler bizlere boyun eğdiremez. Ve yine tüm kamuoyuna ve iktidar partisi fertlerine diyorum ki sahadaki aldığınız tepkilerden dolayı bozulan moralinizi, bozulan sinirlerinizi 7´den 77´ye herhangi bir CHP´liye bir kez daha yansıtacak olursanız, en sert şekilde cevap vereceğimizi bildiririz.”