AKP'li milletvekili adayı açılışta konuştu, mikrofonu kaymakam tuttu

T24

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde düzenlenen temel atma töreninde AKP milletvekili adayı Yusuf Ziya Yılmaz konuşurken, mikrofonu Kaymakam Yunus Emre Altıner’in tutması tepki çekti. Yaşananın ‘kaymakamın AKP’li adayın seçim çalışmasına destek vermek’ olduğunu savunan eski CHP Samsun İl Başkanı Tufan Açıkgöz, “Biz de oraya geleceğiz, Kaymakam beyi elinde mikrofonla aynı teşrifat için bekliyoruz” yorumunda bulundu.

Kalkınma Bakanlığı, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) ile Vezirköprü Belediyesi arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında Vezirköprü ilçesi Tikenli mahallesinde yapımına başlanacak olan soğu hava deposunun açılışına Vezirköprü Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis, Kaymakam Altıner ve AKP’li aday Yılmaz katıldı.

Törende konuşan Yılmaz, “Soğuk hava deposu ve sebze meyve hali buraya yapılacak. Önünde belediyeye ait seralar bulunuyor. Biraz aşağıda da mezbahane var. Yapılanlar çok güzel işler. İnşallah 24 haziran ile birlikte Türkiye’nin önü daha çok açılacak ve bu yatırımların yapılması daha da kolaylaşacak ve artacak” dedi.

"Kaymakam Altıner, siyasi bir çalışmanın parçası haline gelmiştir"

Yılmaz’ın konuşması sırasında mikrofonun Kaymakam Altıner tarafından tutulmasına tepki gösteren eski CHP’li yönetici Açıkgöz, şunları söyledi:

“Devlet tarafsız olmalı ve her siyasi partiye aynı mesafede durmalıdır. Şayet öyle olmazsa, devlet kurumlarına güven zedelenir. Bu ülkenin yarısı, AKP’ye oy vermeyen insanlardan oluşuyor. Ben Samsun Valisi Osman Kaymak’ı ve Seçim Kurulu’nu göreve davet ediyorum. Seçim dönemindeyiz ve Vezirköprü Kaymakamı Yunus Emre Altıner, siyasi bir çalışmanın parçası haline gelmiştir. Derhal görevden uzaklaştırılmalıdır. Seçime gölge düşürmeye kimsenin hakkı yok. Bir siyasi partinin adayı ve elinde mikrofon, ona eşlik eden bir Kaymakam. Bu fotoğrafı Samsun ve Türkiye kamuoyunun dikkatine ve vicdanına sunuyorum.

“AKP Samsun milletvekili adayına mikrofon tutan, Vezirköprü Kaymakamı Yunus Emre Altıner.. Biz de oraya geleceğiz, Kaymakam beyi elinde mikrofonla aynı teşrifat için bekliyoruz.. Artık hakikaten yeter!! Muharrem İnce Cumhurbaşkanı olunca, Kaymakam ve Valiler de özgürleşecek. Siyasi bir partinin baskısı altında kalmaktan kurtulacaklar.”

Samsun’da 19 yıl belediye başkanlığı yapan Yılmaz, AKP’den aday olmak için görevinden istifa etmişti.