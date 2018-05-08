AKP'li Metiner'den İnce'ye: Hem Anayasa'yı gayri meşru ilan edeceksin hem de...

AKP İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, Cumhurbaşkanlığı adaylığında secim vaatlerini açıklayan CHP’li Muharrem İnce’ye Anayasa hatırlatmasıyla yanıt verdi. CHP’nin Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine göre düzenlenen Anayasa’yı gayri meşru olarak kabul ettiğine dikkat çeken Metiner, “Hem gayri meşru ilan ettiği Anayasa’nın cumhurbaşkanına tanıdığı yetkileri kullanacak, icracı bir başkan olacak, hem de sembolik cumhurbaşkanlığından yana olduğunu söyleyecek vaatlerde bulunmasın” dedi.

AKP Grup toplantısı öncesinde AKP’li Metiner'in, T24’ün, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin dün açıkladığı seçim vaatlerine ilişkin sorusuna değerlendirmesi şöyle:

“Benim bildiğim CHP’nin kendisi bu Anayasa’yı gayri meşru kabul ediyor. Sembolik bir Cumhurbaşkanı olacağını vaat etsin yeterli. Hem gayri meşru ilan ettiği Anayasa’nın cumhurbaşkanına tanıdığı yetkileri kullanacak, icracı bir başkan olacak hem de sembolik cumhurbaşkanlığından yana olduğunu söyleyecek. Vaatlerde bulunmasın, yalnızca Anayasa’nın kendisine tanıdığı yetkileri kullanmayacağı sembolik bir cumhurbaşkanı olarak kalacağını söylesin bu vaatle seçime girsin aksi takdirde inandırıcı olamaz”

İnce’nin vaatleri neler?

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 24 Haziran'da gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı seçimleri için aday gösterdiği Yalova milletvekili Muharrem İnce, gençlere yönelik iki bayramda 500’er liralık burs vaadinde bulunarak şöyle demişti:

"Siyasette uzay madenciliğini tartışacağız. Hurafeler değil bilim konuşacak insanlar. `Kuantum´ diyen cumhurbaşkanı olacak, `Endüstri 4.0´ diyen cumhurbaşkanı olacak; Türkiye´nin dili bu olacak. Türkiye için gelecek vizyonumu anlatacağım. Bir öneride bulunuyorum: Erdoğan `Muasır medeniyet seviyesine çıkacağız, aşacağız´ diyor, mutlu oldum. Çağdaş uygarlık düzeyine geçmiş toplumlarda adaylar karşılıklı çıkıyor tartışıyorlar. Türkiye ile ilgili hayallerimizi anlatalım. Emeklilere bin lira verilecekmiş, çok güzel kutluyorum. Benim derdim gençler, çocuklar benim derdim, geleceğimiz. 16 yıl fizik anlattım."