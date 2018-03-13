AKP'li Metiner'den HDP'lilere: Elinizdeki Kürt kanıyla ne konuşuyorsunuz; nereniz Kürt sizin?

TBMM Genel Kurulu’nda yaklaşık 20 saat süren İttifak kanun teklifi görüşmelerinde tansiyon hiç düşmedi. AKP ve MHP, ortak hazırladıkları teklifini savunurken, CHP ve HDP muhalefet etti. AKP İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş’ın sözlerinin ardından, "Bir tek siz mi Kürt'sünüz ya! Elinizdeki Kürt kanıyla ne konuşuyorsunuz? Nereniz Kürt sizin ya?” dedi.

HDP'li Beştaş, “Burada, açıkçası Kürt karşıtlığı üzerine, iktidarı bırakmama üzerine, ilelebet iktidarda kalacakmış gibi her söylenilene evet deme gibi bir hâl var” sözlerini sarf etti.

TIKLAYIN - İttifak teklifi, yaklaşık 20 saatlik mesainin ardından Meclis'ten geçti!

Tutanaklara geçen tartışma şöyle:

Meral Danış Beştaş (Devamla) - Bu koalisyonla ilgili gerçekten Erdoğan'ın, eski başbakanların, Hükûmet yetkililerinin o kadar çok aleyhte, ağza alınamayacak sözleri var ki yüzde 10 barajını kaldırmadıklarında da "istikrar" diyorlardı. İstikrar yani en önemli şey istikrar. Fakat ben bir basın açıklamasında… Sayın Bahçeli buradayken de söyleyeyim, asla kötü değil, tam tersine onore edecek bir şey söyleyeceğim. Herkes diyordu ya "MHP, AKP'nin kuyruğuna takıldı." Affınıza sığınarak… Ya, yanlış değerlendiriyorsunuz, MHP, AKP'nin kuyruğuna falan takılmadı, eğer kuyruğa takılan biri varsa o da AKP'dir, sonuçta AKP, MHP'lileşmiştir dedim. Bunu altı yedi ay önce söylemiştim ve gerçekten her geçen gün bu sözümüz doğrulandı. Şu anda, Sayın Bahçeli'nin sözleri ertesi gün Hükûmet yetkilileri tarafından kabul görüyor. Bu da kendisinin bence -yani şahsi olarak söylüyorum- siyasetteki başarısıdır. Nedir bu koalisyon? Başta Kürt karşıtlığı üzerinedir. Erdoğan'a bozkurt işareti de yaptırıldı yani bozkurt işareti yapmayan bir bizim eş genel başkanlarımız kaldı. Yakında herkes… Kurdu görünce Kürt oluyorlar.

Şimdi, burada, açıkçası Kürt karşıtlığı üzerine, iktidarı bırakmama üzerine, ilelebet iktidarda kalacakmış gibi her söylenilene "Evet." deme gibi bir hâl var.

Mehmet Metiner (İstanbul) - Yalan söylüyorsunuz, yalan!

Ejder Açıkkapı (Elâzığ) - İftira bunlar, iftira! İftira atıyorsunuz!

Meral Danış Beştaş (Devamla) - İftira atmayı asla beceremem.

Ejder Açıkkapı (Elâzığ) - İftira atıyorsunuz!

Mehmet Metiner (İstanbul) - Bir tek siz mi Kürt'sünüz ya!

Meral Danış Beştaş (Devamla) - Ben sözlerimi inanarak ve hissederek söylüyorum ve gerçekler üzerinde söylüyorum.

Mehmet Metiner (İstanbul) - Dibine kadar yalan söylüyorsun!

Meral Danış Beştaş (Devamla) - Bu nedenle…

Mehmet Metiner (İstanbul) - Sizin nereniz Kürt ya!

Meral Danış Beştaş (Devamla) - Yani sen hiç Kürt olamazsın, kusura bakma.

Mehmet Metiner (İstanbul) - Nereniz Kürt sizin ya!

Başkan - Sayın milletvekilleri…

Meral Danış Beştaş (Devamla) - Burada açıkçası…

Mehmet Metiner (İstanbul) - Dibine kadar yalan söylüyorsunuz.

Meral Danış Beştaş (Devamla) - Metiner en son tartışmak istediğim kişidir.

Mehmet Metiner (İstanbul) - İnsanda biraz utanma duygusu olur ya!

Başkan - Sayın Metiner…

Meral Danış Beştaş (Devamla) - Çünkü ben bir Kürt olarak onu asla…

Mehmet Metiner (İstanbul) - Nereniz Kürt sizin? Nereniz Kürt sizin ya?

Meral Danış Beştaş (Devamla) - Yani her zaman söyledim, o Kürt olamaz; objektif olarak olabilir ama…

Başkan - Şahıslarla uğraşmayalım lütfen.

Meral Danış Beştaş (Devamla) - …dinini, kimliğini, kültürünü reddeden, geçmişini reddeden bir şahsiyet asla olamaz diyorum.

Teşekkür ediyorum. (HDP sıralarından alkışlar)

Mehmet Metiner (İstanbul) - Elinizdeki Kürt kanıyla ne konuşuyorsunuz? Nereniz Kürt sizin ya?

Hamza Dağ (İzmir) - Çok ayrımcı bir dil kullanıyorsunuz.

Mehmet Metiner (İstanbul) - Elinizde onlarca Kürt'ün kanı var!

Hüda Kaya (İstanbul) - Epeydir sesin çıkmıyordu, hayret! Epeydir sesin çıkmıyordu, ne oldu?

Mehmet Metiner (İstanbul) - Bu nasıl bir hadsizliktir ya?