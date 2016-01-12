AKP'li Metiner'den Gök'e: TRT Genel Müdürü yalnız değil, bu saldırıyı karşılıksız bırakmayacağız

AKP İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, TRT Türk’te yayınlanan bir programda CHP ve Atatürk’e hakaret edildiği gerekçesiyle TRT binasına giden ve TRT Genel Müdürü Şenol Göka’ya, “Sen artık o koltukta oturamazsın" diyen CHP Grup Başkanvekili Levent Gök’ün ziyaretini ‘haydutluk’ olarak değerlendirdi. “Bir eşkıya mantığıyla, mafya mantığıyla TRT Genel Müdürünün makamını işgal edemezsiniz. İşgal ve haydutluk yapılmıştır şiddetle kınıyorum” diyen Metiner, “Bu saldırıyı asla karşılıksız bırakmayacağız” dedi.

“İnönü Türkiye’nin ilk faşist lideridir”

AKP’li Mehmet Metiner, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, CHP’nin TRT baskınına çok sert tepki gösterdi. CHP’nin Türkiye’ye karşı kurulan terör konsorsiyumuna zaman zaman siyasi destek verdiğini öne süren Metiner, İnönü’yü Türkiye’nin ilk faşist lideri ilan etti.

TRT’nin devlet kurumu olmasına rağmen ‘faşizmle özdeşlemiş milli şef’ dönemini herhangi bir programla eleştirebileceğini söyleyen Metiner, “Bir yanda diktatörlük eleştirisi yapacaksınız, bir yanda sabah akşam Sayın Cumhurbaşkanımız için diktatör diyeceksiniz; öbür tarafta dünyada eşine az rastlanır tek parti diktatörlüğüne yöneltilen bir eleştiriyi Atatürk ve İnönü'ye hakaret biçiminde yorumlayacaksınız. Yok öyle yağma” ifadelerini kullandı. “Atatürk'ün arkasına sığınmasın CHP” diyen AKP’li Metiner, “İnönü Türkiye'nin ilk faşist lideridir. Tek parti dönemi de kaskatı bir diktatörlüktür" şeklinde açıklamalarda bulundu.

“TRT'nin de tek parti dönemini eleştirmesinden doğal hiçbir şey yok”

Metiner’in değerlendirmeleri şöyle:

“Bir yanda diktatörlük eleştirisi yapacaksınız, bir yanda sabah akşam Cumhurbaşkanımız için diktatör diyeceksiniz. Dünyada eşine az rastlanır tek parti diktatörlüğüne yöneltilen bir eleştiriyi Atatürk ve İnönü'ye hakaret biçiminde yorumlayacaksınız. Atatürk'ün arkasına sığınmasın CHP.

İnönü Türkiye'nin ilk faşist lideridir. Tek parti dönemi de kaskatı bir diktatörlüktür. TRT'nin de bu dönemi eleştirmesinden daha doğal hiçbir şey olamaz. İnönü elbette eleştirilebilir.

“Bu saldırıyı asla karşılıksız bırakmayacağız”

CHP'li Gök ve arkadaşları İnönü'nün eleştirilemez olduğuna inanıyorsa; o zaman basın özgürlüğünden söz etmesinler. Bu CHP zihniyetinin iktidar olması halinde nasıl bir Türkiye istediğinin göstergesidir. Sayın Gök'ün ve arkadaşlarının şahsında faşizm bir kez daha hortlatılmıştır. Bu bir vandalizmdir, haydutluktur. TRT Genel Müdürü yalnız değildir, onun şahsında bize yapılan bu saldırıyı asla karşılıksız bırakmayacağız. Hukuk içerisinde, demokratik siyaset araçlarıyla bu saldırının hesabını soracağız. Bu edepsiz saldırganlığı asla karşılıksız bırakmayacağız. PKK'nın HDP'nin Sur'da, Cizre'de yaptıklarının bir benzerinin Ankara'nın göbeğinde bu şekilde yaşanıyor olması, ayrıca CHP tarihine de bir utanç belgesi olarak geçmiştir”