CHP'li Gök'ten TRT Genel Müdürü'ne: Sen artık bu koltukta oturamazsın!

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret edildiği iddiasını görüşmek amacıyla TRT binasına giden CHP GRup Başkanvekili Levent Gök, Genel Müdür Şenol Göka'ya, "Devletin vergisiyle oluşturulan TRT'de, Cumhuriyet dönemine bu ağır saldırıyı kabul etmiyoruz. Seni de kabul etmiyoruz, sen burada genel müdürlüğünü kabul etmiyoruz. Programı savunuyorsun.Sen artık o koltukta oturamazsın" ded.

DHA'nın haberine göre, CHP Grup Başkanvekili Levent Gök ve beraberindeki milletvekilleri, geçtiğimiz hafta TRT Türk'te yayınlanan bir programda Atatürk'e ve İsmet İnönü'ye yönelik iftara atıldığı ve cumhuriyet rejimine saldırırıldığı iddiasıyla TRT Genel Müdürü Şenol Göka ile görüşmek istedi. Gök, sözkonusu programda Atatürk'e ve cumhuriyete ağır ithamlarla saldırıldığını öne sürdü. CHP'li Gök ve TRT Genel Müdürü Göka, Göka'nın makam odasında tartıştı.

TRT Genel Müdürü Göka, programda Atatürk'ün adınının geçmediğini ve tarihi bir dönemin yorumlandığını söyledi. Bunun üzerine TRT Genel Müdürü'nün programı savunduğunu söyleyen CHP'li Gök "Devletin vergisiyle oluşturulan TRT'de, Cumhuriyet dönemine bu ağır saldırıyı kabul etmiyoruz. Seni de kabul etmiyoruz, sen burada genel müdürlüğünü kabul etmiyoruz. Programı savunuyorsun.Sen artık o koltukta oturamazsın" dedi.

Programın ifade özgürlüğü olduğunu söyleyen TRT Genel Müdürü Göka; "İnşallah programın ifade özgürlüğünün farkına varırsınız. Belgelerle bir dönemin eleştirisidir. Yanlış anlamayın. Eleştiri ile hakareti birbirine karıştırmayın. Atatürk'e bir kelime hakaret yok. Atatürk hepimizin baş tacıdır" dedi.

Gök, TRT Genel Müdürü'ne, Atatürk döneminde camilere yapılan yardımları içeren bir dosya verdi.