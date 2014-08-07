AKP'li Metiner'den Demirtaş'a: Nişantaşı Kürdü

AKP Adıyaman Milletvekili Mehmet Metiner, Cumhurbaşkanı adayı ve HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş için "Nişantaşı Kürdü" dedi.

Meclis’te basın toplantısı düzenleyen Metiner, şunları söyledi:

“MHP’li Koray Aydın ‘Öcalan’ı serbest bırakacağız, söz verdik, her şeyin zamanı var’ dediğimi öne sürdü. Eğer böyle dediğimi ispatlamazsan seni müfteri ilan edeceğim. Öcalan’ın serbest bırakılması konusunda pis, kirli ilişkilerin olduğunu söylüyor. Kirli ittifaktan söz edeceksen Nişantaşı Kürdü’ne dönüştürülen Selahattin Demirtaş’ın, Erdoğan nefreti üzerinden HDP’yi nereye yerleştirdiğine bakacaksın. HDP’yi, Erdoğan karşıtı cephenin tam göbeğine yerleştiren güç odaklarıyla, senin partinin nasıl kirli bir ittifak içinde olduğunu göreceksin.”