AKP'li Metiner: Ölümüne Başbakan'ın arkasındayız



Mehmet Metiner, 17 Aralık operasyonuyla hükümetin ve Başbakan Erdoğan’ın hedef alındığını söyleyerek, ’Hiçkimsenin ayak oyunları ile Başbakanımızı itibarsızlaştırmasına asla izin vermeyiz. Ölümüne başbakanın arkasındayız’ dedi.

AKP Adıyaman Milletvekili Mehmet Metiner, 17 Aralık operasyonuyla hükümetin ve Başbakan Erdoğan'ın hedef alındığını söyleyerek, "Hiçkimsenin ayak oyunları ile Başbakanımızı itibarsızlaştırmasına asla izin vermeyiz. Ölümüne başbakanın arkasındayız" dedi.

cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre, AKP'li Metiner, Adıyaman'ın Kahta İlçesi'nde Başbakan Erdoğan'a destek için düzenlenen mitinge katıldı. 100'üncü Yıl Parkı'nda yapılan ve yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı mitingde kalabalığa konuşan Mehmet Metiner, son süreçte halkın iradesinin gasp edilmek istendiğini ileri sürerek, şunları söyledi:

"Bu gün buraya Sayın Başbakanımıza sahip çıkmak için geldik. Kahta AKP'nin kalesidir. Hiç kimsenin bu kaleyi düşürmesine izin vermeyeceğiz. Ölümüne başbakan. Ölümüne başbakanın arkasındayız. Hiç kimsenin irademizi gasp etmesine izin vermeyiz. Hiç kimsenin ayak oyunları ile başbakanımızı itibarlaştırmasına asla izin vermeyiz. O yüzden diyoruz ki ölümüne arkandayız. Kefenlerimizle arkandayız. Paralel devlet yapılarına hayır. Milli iradeye evet demek için ayaklanacağız. Ölümüne çalışacağız. Dinlenmeye vaktimiz yok. 24 saat bize yetmeyecek, 25 saat çalışacağız."

Başbakan'a sahip çıkın

Kürt sorunun çözümünün de Başbakan Erdoğan ile mümkün olacağını kaydeden Metiner, şöyle konuştu:

"Değerli hemşerilerim sizlere sesleniyorum. Kürtler için, Kürtlerin yararına bir şey yapılmasını istiyorsanız Başbakana, AKP'ye sahip çıkınız. AKP'nin olmadığı bir Türkiye'de ne Kürt meselesi çözülebilir ne de dağ meselesi çözülebilir. Daha fazla kan, daha fazla gözyaşı, herkesin kaybedeceği yeni bir süreç gelir. Bu nedenle herkesten daha fazla Kürt kardeşlerimin Başbakanımızın ve AKP'nin kıymetini bilmesi gerekiyor. Gelin bu oyunu bozalım."

Haysiyet cellatlığı yapılıyor

Metiner, 17 Aralık operasyonunu yapan savcıları eleştirdiği konuşmanı şöyle sürdürdü:

"2 sene önce bir soruşturma başlatmışlar. Sözüm ona 2 tane savcı hazretleri, yolsuzluk kisvesi altında soruşturma başlatıyor. Diyorum ki; eğer bize tezgah kuruyorsanız, siz de namertsiniz diyoruz. Kahtalılar merttir, mertliği bilirler. Şimdi birileri diyor ki; AKP hükümeti yolsuzlukları örtbas etmek istiyor. Hangi yolsuzluk. Nerde yolsuzluk? Mahkeme mi kurdun? Sen nasıl bir savcısın? Sen nasıl bir Emniyet müdürüsün ki; mahkemesi görülmemiş, deliller ortada yokken medyaya servis yapıyorsun. Haysiyet cellatlığı yapıyorsun. Mahkemeye gerek yoksa savcının her dediği doğruysa o zaman hukuk ortadan kalkar. Yolsuzlukların soruşturulmasından zerre kadar rahatsızlık duymayız. Sonuna kadar yapılsın. Ama yolsuzluk kılıfı altında küresel güçlerle işbirliği yaparak AKP'siz bir Türkiye, Başbakansız bir AKP yaratmanıza asla müsaade etmeyiz. Müdahale etmemiz gerekiyorsa müdahale ederiz."

İstifa edenlere 'vefasızlık' suçlaması

Metiner son olarak AKP'den istifa eden Bakan ve milletvekillerini de 'vefasızlık'la suçlayarak, "AKP'nin sağlamış olduğu imkanlarla geleceksin oraya, sonra başbakanı, AKP'yi arkadan hançerleyeceksin. Vefa bunun neresinde? Dostluk bunun neresinde? Mertlik bunun neresinde? Siz böyle insanlara mert dermisiniz?" sözleriyle eleştirdi.