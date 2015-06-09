AKP’li Metiner: Nefsimize yenildik, birilerinin kibrine kurban olduk

AKP İstanbul 3. Bölge’den vekil seçilen Star yazarı Mehmet Metiner, 7 Haziran seçimleride partisinin yaşadığı oy kaybına ilişkin olarak, “Bu bir ilahi uyarıdır bize... Tıpkı Uhud gibi... Sonrasında gerçekleşecek yeni fetihlerin de habercisi bir uyarı...” dedi. “Kendimizi yeniden onaracağız” diyen Metiner, “Diğer partiler sevinmesinler. Çünkü biz onlara değil, kendimize yenildik. Kendi nefsimize yenildik. Kimilerinin kibrine kurban olduk. Kimilerinin şahsi hesaplarına...” ifadesini kullandı.

Metiner’in Star’da “Yeniden ve her daim Bismillah” başlığıyla yayımlanan (9 Haziran 2015) yazısı şöyle:

Biz bir davanın neferleriyiz. Bize durmak yakışmaz. Bize üzülmek yakışmaz. Biz Kutsal Kitabımızın buyruklarına inanırız.

O ki Kur’an-ı Kerim, “Sizin hayır bildiklerinizde şer, şer bildiklerinizde hayır vardır. Allah bilir siz bilemezsiniz” diyor, bize düşen sadece amenna demek.

Bazen bir şerden hayır doğar. Bazen hayır bildiklerimizden de şer... Hep böyle inandık. Hep böyle yaşadık. Bir musibetin bazen bin nasihattan evla olduğuna inandık. Sabrettik.

İnançla sabır, büyük fetihlerin kapısını açar zira.

İmtihan ediliyoruz

Türlü imtihanlardan geçtik. İktidar da bir imtihandı. Bugün başka türlü bir imtihanla yüz yüzeyiz. Bize düşen gerekli dersi çıkarmaktır. Halkımız her şeye rağmen arkamızda duruyor.

Sorun halkımızda değil.

Yanlışlardan ders çıkaracağız

Görünen o ki bir yerde yanlış yapmışız. Halkla olan ilişkilerimizde bir sorun var.

Yeis bize yakışmaz. Ama yanlışlarımızı görerek yeniden bismillah deyip yola koyulacağız. Kibre de, kibirlilere de aramızda yer vermeyeceğiz. Bizi iktidara taşıyan kimsesizlerin kimi olmaya devam edeceğiz. Kendimizi yeni baştan onaracağız.

Yeni bir yol haritasıyla kaldığımız yerden yürümeye devam edeceğiz. Cenab-ı Hakkın iktidar için yaptığı uyarıyı baş ucumuzda tutacağız. Rabbimiz ne diyor: “Biz onlara yeryüzünde iktidar verirsek onlar alçak gönüllü olurlar.”

Nerede hata yaptığımıza bakacağız. İktidarda olduğumuz için yanımızda olanları da, sadece ve yalnızca dava aşkıyla yanımızda olanları da bu vesileyle öğrenmiş olacağız. İnanın az bir kazanım değildir bu...

O birilerini unutmayacağız

AK Partimizin güç kaybetmesi üzerine siyasi oyun kuranları unutmayacağız. Yedi düvele karşı savaşım verirken yanımızda olmayanları da. O birilerine asla hakkımızı helal etmeyeceğiz. Kimin sahiden dava adamı, kimin de şahsi ikbali için pusuya yattığını unutmayacağız. Liderimizin ve genel başkanımızın arkasında dimdik duracağız. Teşkilatlarımız içinde fitne üretmek isteyenlere asla izin vermeyeceğiz.

Teşkilatlarımız aslanlar gibi çalıştılar. Gençlerimiz, hele hele kadınlarımız canla başla çalıştılar. Teşkilatımızın her kademesindekiler gece gündüz çalıştılar.

Şimdi ortaya çıkan bu tablo üzerinden başka hesaplar yapmaya çalışanlar olacak.

Hiç kimsenin AK Parti’nin içine oynamasına asla izin vermeyeceğiz.

Teşkilatlarımızı iç tartışmalar üzerinden zayıflatmayı amaçlayanlara zinhar yüz vermeyeceğiz.

İç muhasebeyle güçlü iktidar

Kendi iç muhasebemizi yapacağız elbette.

Ama bu muhasebe teşkilatlarımıza daha bir güç katmak için yapılacak.

Ben inanıyorum ki AK Partimiz iç muhasebesini yaptıktan sonra çok daha güçlenecek.

Bu bizim bir imtihanımız.

Bu imtihandan da başarıyla çıkacağımıza yürekten inanıyorum.

Bedir harbini düşünün.

Sonrasında yapılan Uhud harbini...

Bedir’de az sayıyla zafer kazanılırken Uhud’da çok sayıyla başka bir sonuç elde edildiğini unutmayalım.

Bedir’dekiler davanın en samimi neferleriydiler.

Uhud’dakiler karışıktı.

Ganimet için gelenler ne yazık ki Peygamberimizin şehit edildiği haberi üzerine gerisin geri döndüler.

Uhud’da yenilmedi Peygamber, ama zafer de kazanamadı.

Ders çıkaracağız elbet.

Kendi siyasal ikbalini her şeyin üstünde tutan ganimetçilerin bugün de olabileceğini unutmayacağız.

Oturduğu yerden AK Parti’nin başarısızlığı üzerinden kendisine yeni bir ikbal kapısı arayanları da...

Dimdik duracağız...

Samimiyetle ve ihlasla...

İlahi uyarı, büyük fetih için...

Ortada siyasi bir yenilgi yok. Halkımızın gücü hala arkamızda... Gönül koyanları yeniden kazanmak elimizde bizim... Hatayı kendimizde arayacağız, ama hatalarımız üzerinden birbirimizi ve teşkilatlarımızı yıpratmak isteyenlere de kesinlikle izin vermeyeceğiz. Dava aşkıyla ve dava bilinciyle yola devam edeceğiz...

Bu bir ilahi uyarıdır bize... Tıpkı Uhud gibi... Sonrasında gerçekleşecek yeni fetihlerin de habercisi bir uyarı...

Kendimizi yeniden onaracağız. Yeniden halkımızın içinde olacağız. Diğer partiler sevinmesinler. Çünkü biz onlara değil, kendimize yenildik. Kendi nefsimize yenildik.

Kimilerinin kibrine kurban olduk. Kimilerinin şahsi hesaplarına...

Yedi düvele karşı savaşımımızda halkımız bizi yalnız bırakmadı ama.

Halkımıza ve teşkilatımıza teşekkür

Bizi tüm yanlışlarımıza, hatalarımıza ve eksikliklerimize rağmen birinci parti konumuna oturtan halkımıza yürekten teşekkür ediyorum.

Onlar için ne yapsak azdır.

Teşkilatlarımıza sonsuz teşekkür ediyorum.

Morallerini bozan kimi kibir abidelerine rağmen gece gündüz cansiperane çalıştıkları için

Bilsinler ki hep teşkilatımızın emrinde olacağız. Gençlerimize ve özellikle kadınlarımıza binlerce kez teşekkür ediyorum. Endişe edilecek bir durum yok.

Genel Başkanımızın dediği gibi iç muhasebemizi yapıp yeniden bismillah diyeceğiz.

Göreceksiniz işte o zaman çok daha güçlü olacağız. Bu imtihanda dökülenler olacak elbet. Ama bilesiniz ki bu imtihanda başarılı olanlar, AK Parti’nin yeniden güçlü iktidarının da temellerini atacaklardır. Ben buna yürekten inanıyorum.

Yeniden ve her daim Bismillah! Durmak yok, yola devam...