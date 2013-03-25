AKP'li Metiner: MHP diye bir parti kalmayacak

AKP Adıyaman Milletvekili Mehmet Metiner, "Terör sorununun çözülmesiyle MHP tabelasını indirecek ve MHP diye bir parti kalmayacak" dedi.

AKP İl Danışma Toplantısı belediye konferans salonunda gerçekleştirildi. Toplantının açılış konuşmasını AKP İl Başkanı Halil İbrahim Fırat yaparak, hükümetin hizmetlerinden bahsetti. Daha sonra Belediye Başkanı Necip Büyükaslan, belediye hizmetlerini anlatan sunum yaptı.

AKP Milletvekili Mehmet Metiner, terör sorunun çözülmesiyle birlikte Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) tabelasını indireceğini savundu. MHP'nin "kandan ve kadavradan beslendiğini" iddia eden Mehmet Metiner, MHP'yi çok ağır sözler ile eleştirdi.

"Barış süreci"nin olumlu ilerlediğini ve terör sorununun kendi hükümetleri tarafından çözüleceğini vurgulayan Mehmet Metiner, birilerinin bu sorunun çözülmesini istemediğini söyledi. MHP'yi hedef alan konuşmasında Metiner şunları söyledi:

"Diyarbakır nevruzunda barış türküleri söylendi. Ama birileri rahatsız olmaya başladılar. Sizi gidi kandan kadavradan beslenenler. Sizin derdiniz bayrak mı? Bayrak edebiyatı yapıyorsunuz. Şehit edebiyatı yapıyorlar; utanmazcasına arlanmazcasına... Biz sizin milliyetçiliğinizi biliyoruz. Siz kandan besleniyorsunuz; kadavralardan besleniyorsunuz. Siz gencecik insanların cesetlerinden besleniyorsunuz; anaların gözyaşlarından besleniyorsunuz. O yüzden bu sorunun çözülmesinden rahatsızlık duyuyorsunuz. Genel kurulda CHP destekli Milliyetçi Hareket Partisi terör estirdiği için biz Meclis'i kapatmak zorunda kaldık. Karşımıza bayrak çıkartıyorlar. Herkes haddini ve yerini bilecek. O ay yıldızlı bayrakta benim kanım, atalarımın kanı var. Çanakkale'de birlikte savaştık. Biz Çanakkale'de hangi idealler için savaştıysak, Birinci Meclis'i hangi idealler doğrultusunda açtıysak bugünde aynı ideallerin kavgasını veriyoruz."



"Bu kardeş kavgası bitecek" diyen Metiner, "Biz bu kanı durdurduğumuzda, bu sorunu çözdüğümüzde MHP tabelasını indirmek zorunda kalacak. MHP diye bir parti kalmayacak. Dağlardan şehitlerimiz gelmediği zaman MHP diye bir parti kalmayacak. CHP çoktan miadını doldurdu. Baasçı partiler çoktan miadını doldurdu. Nevruz'da bayrak asılmamış. MHP'nin iktidar olduğu dönemlerde Nevruz kutlanmıyor muydu? MHP'nin iktidar olduğu dönemde, Türk Bayrağı, Türkiye'nin Bayrağı mı asılıyordu? Hayır asılmıyordu. Asılmaması eksikliktir ve büyük bir densizliktir. Bu bayrak hepimizin bayrağıysa her yerde şanla şerefle dalgalandırmalıyız.