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Politika

AKP'li Metiner, kendisini protesto eden CHP'li kadınlara 'Cumhuriyet artıkları' diye bağırdı

AKP Milletvekili Mehmet Metiner, Bahçeşehir Üniversitesi Siyaset Okulu'nda CHP'li kadınlar tarafından protesto edildi

19 Ocak 2015 18:54

Bahçeşehir Üniversitesi'nin Siyaset Okulu'nda konuşma yapan AKP Milletvekili Mehmet Metiner, kendisini eleştiren CHP'li kadınlara 'Cumhuriyet artıkları' diye bağırdı.

Bahçeşehir Üniversitesi'nin Beşiktaş 'taki kampüsünde konuşan Mehmet Metiner, Cumhuriyet'e yönelik ağır ifadeler kullandı. Bunun üzerine, salonda bulunan CHP'li kadınlar, "Cumhuriyet için böyle konuşamazsınız. Cumhuriyeti size öldürtmeyeceğiz'' diye tepki gösterdi.

Gercekgündem'in haberine göre, tartışmanın büyümesi üzerine, Mehmet Metiner kadınların salondan çıkarılmasını istedi. CHP'li kadınlar bu istek üzerine, ''Biz zaten terk ediyoruz, seni dinlemeyeceğiz'' karşılığını verdi. Metiner, kadınlar salonu terk ederken arkalarından "Cumhuriyet artıkları'' diye bağırmaya başladı. Metiner'in bu sözleri üzerine gerilim yeniden tırmandı. CHP'li kadınlar, Metiner'e "Cumhuriyet'in sayesinde milletvekili oldun, utanmıyor musun?'' tepkisini gösterdi. CHP'li kadınlar daha sonra salonu terk etti.

Aynı salonda geçen hafta da AKP Milletvekili Burhan Kuzu ile CHP'liler arasında tartışma yaşanmıştı. Kuzu, "Alın bu kadınları başımdan'' diye bağırmıştı.

 

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