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AKP'li Metiner: Gazi Mustafa Kemal zamanında da kuvvetler birliği vardı!

Mehmet Metiner'in "Başkanlık sistemi kuvvetler ayrılığını getirecek" söylemine ilişkin yorumu

02 Aralık 2016 02:48

AKP İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, katıldığı canlı yayın programında CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı ile yaşadığı tartışma sırasında Atıcı'ya, "Gazi Mustafa Kemal'in kuvvetler birliği projesine karşı mısınız?" diye seslendi.

AKP İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner ile CHP Mersin Milletvekili Porf. Dr. Aytuğ Atıcı arasında başkanlık sistemine ilişkin tartışma çıktı. 

CHP'li Aytuğ Atıcı, AKP'nin getirmek istediği sistemin kuvvetler ayrılığı ilkesini yok edeceğini savunarak "Yasama, yürütme, yargı ve basının özgürce çalışmasını sağlamak için dürüst ve şeffaf bir yönetime ihtiyaç var rejimi değiştirmeye gerek yok" dedi.

AKP'li Metiner ise CHP'li Atıcı'ya cevaben, "Biz gerekir diyoruz, siz gerekmez diyorsunuz, kararı milletimiz verecek" ifadelerini kullandı. 

 

"Gazi Mustafa Kemal zamanında da kuvvetler birliği vardı"

 

AKP'li Metiner ayrıca kuvvetler birliğinin Cumhuriyet döneminde var olduğunu belirterek CHP'li Atıcı'ya, "Gazi Mustafa Kemal'in kuvvetler birliği projesine karşı mısınız?" diye seslendi. Metiner, "Gazi Mustafa Kemal zamanında da kuvvetler birliği vardı" diyerek başkanlığı savundu. 

 

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