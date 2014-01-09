AKP’li Metiner: CHP ‘Feto devleti’ dediği cemaati şimdi savunuyor

Hülya Karabağlı / ANKARA

Başbakan Tayyip Erdoğan’a bağlılık derecesini, "biatse biat, itaatse itaat. Ölümüne arkasındayız" sözleriyle ifade eden AKP’li Mehmet Metiner, eleştiri oklarını CHP’ye çevirdi. “CHP eskiden cemaat için ‘F Tipi’, “ Feto devleti’ derdi. Tasfiyesini isterdi. Şimdi, cemaati savunuyor. Bu CHP’nin ne kadar ilkesiz ve oportünist olduğunu gösteriyor” diyen Metiner, T24’ün, “Başbakan size öl dese ölecek misiniz?” sorusuna, “Evet ölürüm. Bizim hukukumuz 1980 öncesine dayanıyor” yanıtını verdi.

‘Sömürge valisi gibi Emniyeti denetleyemez’

Mehmet Metiner, isim vermeden, görevinden alınan savcı Zekeriya Öz için, “Hiç kimse sömürge valisi gibi gidip Emniyet’i denetleyemez’ dedi. Paralel yapının bitirilmesi için sonuna kadar gidileceğini anlatan Metiner, başbakan Tayyip Erdoğan’ın Ankara Keçiören Semti’ndeki çalışma ofisinin dinlenmesinde de adresi cemaat olarak gösterdi: “Başbakanın çalışma ofisine böcek koyacaksın. Dinleyeceksin. ‘Ama biz onları dinlemedik…’”

Metiner, “Bazıları söyledi diye, biatten, itaatten, ödün verecek değiliz. Liderimizin arkasındayız” diye konuştu.