AKP'li Metiner: Biz Twitter mivitır dinlemeyiz, asla açmayız

AKP Adıyaman Milletvekili Mehmet Metiner, "Twitter Türkiye mahkemelerin almış olduğu kararlara uymazsa, asla Twitter’ı açmayız" dedi.

Metiner, CNN Türk’te Aslı Aydıntabaş'ın sunduğu Karşı Gündem programında Ağustos ayında yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin, "Göreceksiniz Başbakanımız inşallah ilk turda bariz bir farkla Çankaya’ya çıkacak. Devlet başkanı olacak. Herkes Tayyip Erdoğan’ın gücünü de görecek" ifadelerini kullandı.

İşte Metiner’in açıklamaları:

'Başbakan ilk turda Çankaya'ya çıkacak'

Göreceksiniz Başbakanımız inşallah ilk turda bariz bir farkla Çankaya’ya çıkacak. Devlet başkanı olacak. Herkes Tayyip Erdoğan’ın gücünü de görecek.

CHP’nin MHP’nin oylarına şaibe düşmüştür. Ak Parti’nin oylarında paralel yapının oyları yoktur. Dolayısıyla şaibeden bahsedecek olursak CHP ve MHP’nin oyunda şaibe vardır. Biz CHP’nin değişmesine büyük mutluluk duyarız. Ancak CHP bir türlü halk partisine dönüşemedi .

'Pensilvanya'yı unutun' açıklaması

ABD’nin o konularda akıllarını kendilerine saklasınlar. Biz Pensilvanya’yı unuttuk, onlara bıraktık müsterih olsunlar.

'Twitter'ı asla açmayız'

Yolsuzluk susturuculu bir suikast girişimi. Adıma açılan çakma hesaplar var. Twitter’ı yasaklarız. Twitter Türkiye mahkemelerin almış olduğu kararlara uymazsa, asla Twitter’ı açmayız. İnterneti en fazla yaygınlaştıran hükümetiz. Biz okullarda tablet bilgisayarlar dağıtıyoruz.

Diyelim ki sizin adınıza açılmış sahte hesaptan, haysiyetiniz zedeleniyor karar aldırıyorsunuz. Twitter bu mahkeme kararına uymazsa…

'Twitter, mwitter takmayız'

Biz Twitter mwitter dinlemeyiz. Bir tek vatandaşımızın kişilik hakları her şeyin üstündedir. Kim nasıl anlarsa anlasın. Twitter’ı da YouTube’u da takmayız. İkisini kabul ettirdik. Görüşmelerimiz devam ediyor. Ulaştırma Bakanımız ile beraberdim. İlkesel düşünen insan şöyle yapar. İllegal dinlemenin içeriğine dikkat etmez. Bizde böyle olmalı. Ben bugüne kadar illegal dinlemeleri hiç merak etmedim.

'Şuç işleyen bir tek Bakanımız yok'

Mesela tapeler, bakanlarımız hakkında oluşturulan tapeler. Suç işleyen bir tek bakanımız yok bizim. Haysiyet cellatlığı yapan bir kısım emniyet mensuplarımız oldu. Suçlu olduğu mahkeme tarafından tespit edilinceye kadar herkesi masum kabul edersiniz.

'Şurada yanıldık'

Şurada yanıldık. Darbecilerin torbasının içinde, paralel yapının kendisine karşı olarak gördükleri insanların cezalandırıldığını gördük. Bunu kabul edebilirim. Pek çok masum insan Silivri’de olmaması gereken insan olması gerektiğini söyledim.