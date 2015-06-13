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AKP’li Metiner: AK Parti'yi ele geçirmek isteyenlerin sözcülüğüne soyunan Fehmi Koru haddini aşıyor

'Koru’nun yüreği yetiyorsa aklındaki o ismi de açıklasın'

Fehmi Koru (önde), Abdullah Gül (arkada ortada) ile birlikte üniversite yıllarında...

13 Haziran 2015 12:44

AKP İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, 7 Haziran sonrası Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın "Ak Saray’dan ayrılıp Çankaya Köşkü’ne gitmesi, Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun da kongre tarihini erkene çekmesi" çağırısında bulunan Habertürk yazarı Fehmi Koru’ya tepki gösterdi. “Koru, Erdoğan’ı Çankaya’ya sıkıştırmayı ve AK Parti’yle tüm ilişkisini kesmeyi amaçlayan bir operasyonun sözcülüğüne soyunmuş bulunuyor” diyen Metiner, “Erdoğan’ı etkisizleştirmek ve Davutoğlu’nu da partinin başından alıp AK Parti’yi ele geçirmek isteyenlerin sözcülüğüne alenen soyunan Koru elbette haddini aşıyor” ifadelerini kullandı.

Metiner, Star Başyazarı Ahmet Taşgetiren’in de "Gül'ü savaşa sürmekle" suçladığı Abdullah Gül'ün üniversite yıllarından arkadaşı olan Fehmi Koru’ya çağrıda bulunarak, şunları söyledi:

“Davutoğlu’nun dışında partinin kime teslim edilmesi gerektiğini Koru mutlaka biliyordur. Kafasında bir isim vardır elbet. Madem AK Parti’nin içine yönelik bir hamle yapma operasyonunda sözcülük rolüne büründü, yüreği yetiyorsa o ismi de açıklasın bilelim...”

Metiner’in Star’da “Haram oylar” başlığıyla yayımlanan (13 Haziran 2015) yazısından bazı bölümler şöyle:

Koru, Erdoğan’ı Çankaya’ya sıkıştırmayı ve AK Parti’yle tüm ilişkisini kesmeyi amaçlayan bir operasyonun sözcülüğüne soyunmuş bulunuyor. Seçim sonuçlarından Erdoğan-Davutoğlu liderliğini sorumlu tutuyor. Erdoğan’ı etkisizleştirmek ve Davutoğlu’nu da partinin başından alıp AK Parti’yi ele geçirmek isteyenlerin sözcülüğüne alenen soyunan Koru elbette haddini aşıyor. Davutoğlu’nun dışında partinin kime teslim edilmesi gerektiğini Koru mutlaka biliyordur. Kafasında bir isim vardır elbet.

Madem AK Parti’nin içine yönelik bir hamle yapma operasyonunda sözcülük rolüne büründü, yüreği yetiyorsa o ismi de açıklasın bilelim... Koru gibiler bilsinler ki AK Parti demek Recep Tayyip Erdoğan demektir. AK Partililer Erdoğan’a yönelik bu alçakça komplolara izin vermez. AK Partililer Davutoğlu’ndan da vazgeçmez. Bu seçimin mağlubu ne AK Parti, ne de Erdoğan-Davutoğlu liderliğidir. Yedi düvele karşı savaşmak yetmiyormuş gibi Koru gibilerin zihniyetiyle de girişilen bir mücadelede yüzde 41.5 oy alan bir AK Parti kim ne derse desin başarılı bir partidir. Koru’nun yazdıklarından anlaşılan o ki, birileri de pusuya yatmış bekliyor demek... AK Parti’nin içine oynayanlar boşuna heveslenmesin. Nazlı Ilıcak’ın erkek versiyonlarının aklına AK Parti’nin ihtiyacı yoktur.

Yedi düvele karşı savaşırken bizi yalnız bırakan Koru gibilerin gönül dünyamızda da artık yeri olamaz, biline...

Şimdi de kalkmış paralel senaryoların sözcülüğünü yapıyorlar utanmazca...

Başka kapıya...

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