AKP'li Metiner: 10. Yıl Marşı faşist bir marş

AKP Adıyaman Milletvekili Mehmet Metiner, "O cumhuriyet marşı değil, faşist bir marştır" diye bağırdı. CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, Kırkpınar'da cumhuriyetin marşlarından birisi olan 10. Yıl Marşı'nın seslendirildiğini ifade ederek, "O bayrak oradan geçiyor, onbinlerce insan ayağa kalkıyor ama protokol kalkmıyor" yorumunda bulundu.

TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen Bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapılmasına Dair "Torba Kanun Teklifi"nin görüşmelerinde, "Kırkpınar güreşlerinde, 10. Yıl Marşı eşliğinde Türk bayrağının sahada dolaştırılması sırasında protokolde oturanların ayağa kalkıp kalkmaması" tartışması yaşandı.

Teklif üzerinde konuşan MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, "Kadro vermediğiniz vekil imamların arkasında nasıl duracaksınız, onlara nasıl uyacaksınız, 'uydum vekil imama mı' diyeceksiniz? 4-C'lileri neden kadroya almıyorsunuz, onlara neden ayrımcılık yapıyorsunuz?" dedi.

Teklifin 5. bölümü üzerinde söz alan MHP Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu, teklife ilişkin eleştirilerini dile getirirken, "Arazileri bölgedeki yandaşlarınız ile kapatıyorsunuz, sonra sadece yandaşlarınızın elindeki arazileri kamulaştırıp inşaata başlıyorsunuz ama vatandaşa bir kuruş ödemiyorsunuz. Bu mu sizin adaletiniz? diye konuştu.

AKP mitinglerinden bahseden Türkoğlu, şöyle devam etti:

"Mitinglerde 3 hilalli bayrakları sallayarak, mütedeyyin kardeşlerimizin inanç ve hayat tarzı üzerinden tahrik ve istismar siyaseti izleyerek, iftira ve fitne saçarak bu direnişi durdurumazsınız. Onlar o zulüm iktidarının Musaları, İbrahimleri, Hüseyinleridir. Sadece onlar değil, evde zorla tuttuğunuz yüzde 50 de artık bu zulüm ve yağma düzeninden sıkılmıştır. Onlar artık sizin kurşun askerleriniz değildir, onlar da size güvenmiyor. AKP zulmünün, adaletsizliğinin, ayrımcılığının ve bölücülüğünün ateşlediği toplumsal olay, artık Söğütözü'ndeki 20. yüzyılın Emevi sarayını da sarmıştır. Başbakan kendi aklını başına almalıdır, kiralık akılları bırakmalıdır."

AKP'li milletvekilleri Türkoğlu'na tepki gösterdi.

Sataşma gerekçesiyle söz alan AKP Grup Başkanvekili Nurettin Canikli, "Biraz önce akıl ve mantık dışı, hakaret ve iftiralarla dolu saçma sapan konuşmalar dinledik. Bir peşkeş söz konusuysa somut olarak çıkar açıklarsınız. Bir tane örneğiniz var mı? Eğer ortaya bir şey koyamıyorsanız bu iftiradır" dedi.

Tekrar konuşan MHP'li Türkoğlu, Canikli'nin sözlerine "saçma sapan" demesini çok ayıpladığını ve kınadığını belirterek, "Asıl onun sözleri saçma sapandır" diye konuştu.

CHP Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, Kırkpınar Başpehlivanlık final güreşlerinde, 10. Yıl Marşı eşliğinde Türk bayrağının sahada dolaştırılması sırasında protokoldo oturan bakanlar ve valinin ayağa kalkmadığını belirterek, bu durumu eleştirdi.

Öztrak'a yanıt veren Adalet Bakanı Sadullah Ergin, "Edirne Kırkpınar güreşlerinde protokoldekilerin ayağa kalkmasını gerektirecek olan şey hepimizin milli marşı olan İstiklal Marşı'dır. Bayrağımıza elbette sonuna kadar saygımız vardır ama bir ideolojik söylem haline inatla getirilen 10. Yıl Marşı'nda vatandaşları veya protokolü ayağa kalkmaya zorlamak kimsenin haddi ve hakkı değildir" ifadesini kullandı.



'10. Yıl Marşı faşist bir marş'



AKP Adıyaman Milletvekili Mehmet Metiner, "O cumhuriyet marşı değil, faşist bir marştır" diye bağırdı.

CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, Kırkpınar'da cumhuriyetin marşlarından birisi olan 10. Yıl Marşı'nın seslendirildiğini ifade ederek, "O bayrak oradan geçiyor, onbinlerce insan ayağa kalkıyor ama protokol kalkmıyor" yorumunda bulundu.

Canikli ise Türk milletinin bir tane marşı bulunduğunu, onun da kanla ve canla ödenen İstiklal Marşı olduğunu ifade ederek, "Eğer gerçekten samimiyseler, başka marşa ihtiyaç yok, İstiklal Marşı bütün ihtiyacı karşılar" diye konuştu.



'Yürü yürü hadi dışarı çık sen'



MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural da 10. Yıl Marşı'nın Türkiye'nin marşı olduğunu belirterek, "Bu marşa faşist diyen kafayı kınıyorum" yorumunda bulundu.

Vural, AKP sıralarından laf atan bir milletvekiline, "Sen muhatap alınacak birisi değilsin, yürü yürü hadi, dışarı çık sen" yanıtını verdi.

Oktay Vural, cep telefonundan bir görüntü göstererek, "Burada AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Salih Kapusuz, İstiklal Marşı'nın okunmadığı, Türk bayrağının asılmadığı, PKK bayrağının asıldığı bir toplantıda ayağa kalkıyor. Burada kalkıyorsunuz, orada neden kalkmıyorsunuz?" değerlendirmesinde bulundu.

TBMM Başkanvekili Sadık Yakut, 5. bölüm üzerindeki görüşmeler sürerken, birleşime ara verdi. Yakut, aranın ardından komisyon ve hükümetin yerini almaması üzerine birleşimi, saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.