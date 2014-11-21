AKP’li Memecan: LGBTİ’lere haklarının teslim edilmesi lazım

Avrupa Parlamentosu’nun temel haklar ve LGBTİ’lerin ayrımcılıktan korunmasına ilişkin Tiran’da düzenlediği seminere AKP’li Nursuna Memecan ile CHP’li Binnaz Toprak katıldı. Nursuna Memecan, seminerde yaptığı konuşmada, tüm dezavantajlı gruplara haklarının teslim edilmesi gerektiğini söyledi.

kaosgl.org'un haberine göre, Arnavutluk’un başkenti Tiran’da gerçekleşen “Temel Haklar, Ayrımcılık Yasağı ve LGBTİ (lezbiyen, gey, biseksüel, trans, interseks) Dâhil Olmak Üzere Hassas Grupların Korunması” başlıklı seminere Türkiye’yi temsilen AKP İstanbul Milletvekili Nursuna Memecan ile CHP İstanbul Milletvekili Binnaz Toprak katıldı.

Etkinliğe katılması beklenen AKP Milletvekilleri Mehmet Metiner ile Ziver Özemir ve MHP Milletvekili Ruhsar Demirel programda yer almadı.



Binnaz Toprak, seminere katılmayan AKP ve MHP vekillerini oturumda söz alarak eleştirdi.

'LGBTİ’lerin onuruyla yaşayabiliyor olması lazım'

Kaos GL Derneği avukatı Hayriye Kara’ya konuşan Nursuna Memecan ise “Tüm dezavantajlı gruplara haklarının teslim edilmesi lazım, herkesin onuruyla yaşayabiliyor olması lazım. Romanların da engellilerin de, aynı şekilde LGBTİ’lerin de onuruyla yaşayabiliyor olması lazım,” dedi.

Kürsüdeki konuşmasında LGBTİ alanında çalışan sivil toplum örgütlerinden övgüyle bahseden Memecan, sivil toplumun farkındalık artırmak için çok çalıştığını söyledi.

'Eşcinsellere sapkın diyen gazetelere semineri anlatmalısınız'

Cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğine ilişkin temel hakların ele alındığı oturumlarda AB’nin LGBT yol haritasını oluşturan Ulrike Lunacek, LGBTİ toplumunun taleplerini dillendirecek müttefiklerin çok önemli olduğuna dikkat çekti.

Millî Gazete’nin semineri hedef gösteren haberini bilmediklerini söyleyen Lunacek, özellikle Memecan’a Türkiye’ye dönüşünde homofobik haberler yapan gazetelere röportajlar vermesi ve seminerin “sapkınlar” toplantısı olmadığını anlatması gerektiğini belirtti.

'LGBTİ’ler özel haklar değil, yalnızca eşit haklar talep ediyorlar'

Karadağ’ın Başbakanlık İnsan Hakları Danışmanı Jovan Kojicic de, “LGBTİ’ler özel haklar değil, yalnızca eşit haklar talep ediyorlar” dedi.

Tiran’daki seminere Türkiye’deki LGBTİ aktivistlerinden Kaos GL Derneği’nden Hayriye Kara, LİSTAG’dan Günseli Dum ve Trans Danışma Merkezi Derneği’nden Sinem Hun katıldı.