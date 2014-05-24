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Politika

AKP'li Mehmet Sağlam: Liderimiz Erdoğan'ın 12 yıldır ilk defa işi düştü

AKP Milletvekili Mehmet Sağlam, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Başbakan Erdoğan'a destek isteyerek, '12 yıldır gerçekten bu partiyi bu hallere getirmiş olan liderimizin ilk defa bize bir işi düştü' dedi

AKP Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Sağlam

24 Mayıs 2014 19:10

AKP Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Sağlam, partisinin Kahramanmaraş İl Başkanlığı tarafından Necip Fazıl Kültür Merkezi’nde düzenlenen Danışma Meclisi’ne katıldı. Kahramanmaraş Milletvekilleri Yıldırım Ramazanoğlu, Sıtkı Güvenç ve Sevde Beyazıt Kaçar ile birlikte toplantıya katılan Mehmet Sağlam, partisinin Cumhurbaşkanlığı seçimleri için göstereceği adaya destek istedi. Sağlam konuşmasında, “12 yıldır gerçekten bu partiyi bu hallere getirmiş olan liderimizin ilk defa bize bir işi düştü” ifadesini kullandı.

Millet ve parti görüşünün Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın aday olması yönünde olduğu görüşünü savunan Mehmet Sağlam şöyle konuştu: 

"Liderimizin ilk defa bize bir işi düştü. İnşallah Cumhurbaşkanlığına aday gösterilecek. Aday zaten belli olarak ortaya çıkacağı için bizim hiçbir şekilde bir bahane, bir sebep aramaksızın adayı desteklememiz gerekiyor. Türkiye Cumhuriyeti’nin en önemli makamına bu hareketin liderinin layık olduğunu, talip olması gerektiğini bütün partililerimiz kabul ediyor. Karar kendisinin olacaktır ama partinin ve Türkiye genelinde ortaya çıkan hava parti, Genel Başkanı’nın buna aday olmasının istemektedir. Bu açık, buna bir itirazı olan da yok." 

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