AKP'li Mehmet Metiner: Reza Zarrab'ın canı cehenneme, bizim için önem arz eden birisi değil

AKP İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarını deldiği iddiasıyla Mart 2016’dan bu yana tutuklu bulunan Türkiye ve İran vatandaşı Reza Zarrab’ın durumuna ilişkin yaptığı açıklamada “Zarrab'ın canı cehenneme. Zarrab bizim için önem arz eden birisi değildir” ifadelerini kullandı. Metiner, Türk Dışişleri’nin ABD’ye iki kez nota vermesine neden olan Zarrab için “Tut ki Amerikan ambargosu delinmiş olsun bu Zarrab'ın kişisel suçudur” dedi.

A Haber canlı yayınına bir telefon bağlantısı gerçekleştiren Mehmet Metiner’in konuya ilişkin açıklaması şöyle:

Birileri bizim Reza Zarrab'ı savunduğumuzu iddia ediyor. Bu ne büyük bir ahlaksızlıktır ya. Zarrab'ın canı cehenneme. Zarrab bizim için önem arz eden birisi değildir. Elbette ki Türk vatandaşı olması hasebiyle onu korumak kollamak bu ülkeye düşer, bize düşer. Ama bu şekilde Türkiye’ye düşmanlık yapan Amerika’nın da siyasi çevrelerin derin devletinin, gizli NATO’nun da canı cehenneme. Tut ki Reza Zarrab üzerinden Amerikan ambargosu delinmiş olsun bu Zarrab'ın kişisel suçudur.