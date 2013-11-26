AKP'li Metiner: PKK'ya, 'Kürt özgürlük hareketi mi' diyecektik?



Hülya Karabağlı/ ANKARA

TBMM Çözüm Komisyonu’nun açıklanmadan krize neden olan 420 sayfalık raporunda yer alan bazı ifadeler tartışma çıkardı. BDP kanadı, KK için “terörist örgüt’ ifadesine tepkili. Komisyonun AKP’li Üyesi, Adıyaman Milletvekili Mehmet Metiner, T24’e, esaslı bir rapor hazırlandığına dikkat çekti ve rahatsızlık yaratan ifadelerle ilgili "PKK’ya ne diyecektik. ‘Kürt özgürlük hareketi mi’ diyecektik” dedi. "Kürt kardeşlerimiz kelimelere takılıp kalmasın” diyen Metiner, "Arkadaşlarımız bunun bir Meclis raporu olduğunu unutuyor. Raporda, PKK böyle tanımlanıyor” dedi. Metiner, BDP’nin ‘bağcıyı dövme siyaseti’ izlediğini söyledi.

İyi bir bellek çalışması yapıldığını vurgulayan Metiner, şöyle konuştu: Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde Abdülhalik Renda'nın 1926 raporundan başlayıp, 1940'lı 1950'li yıllara kadar devam eden raporların hemen hemen tamamı tarandı. Bu anlamda önemli bir bellek oluşturuldu. Dünya deneyimleri incelendi, raporda bunlar var. 'İngiltere IRA sorununu nasıl çözdü, İspanya ETA sorununu nasıl çözdü, buna benzer sorunlar nasıl çözüldü', Türkiye'de bizim görüştüğümüz çevreler var. Sorun belli bir tarihsel perspektif içerisinde nasıl ortaya çıktı?

Sorunun nasıl çözülmesi gerektiği, komisyona çağırdığımız konuklarımız tarafından dile getirilmişti, onların görüşlerine yer verildi raporda. Ülkenin doğusunda, batısında yaptığımız görüşmeler vardı, halkımızın bu noktadaki görüşleri yansıtıldı. Sonuçta çok iyi bir rapor ortaya çıktı. Değerlendirme bölümündeki çözüm önerileriyle, Türkiye'de bu sorunun çözümüne katkı sağlayacak anlamlı bir rapor ortaya çıktı.