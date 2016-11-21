AKP'li Mehmet Metiner: CHP, itibarını cinsel istismarda arıyor

AKP İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, CHP'nin Türk Ceza Kanunu'nda (TCK) , cinsel istismar suçunda mağdur ile failin evlenmesi halinde fail hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması veya cezanın ertelenmesine imkan veren düzenlemeye karşı çıkmasıyla ilgili olarak "Getirdiğimiz bu yasal düzenleme kalıcı değil, geçici bir düzenlemedir. Ey CHP! Senin demokratik ve ahlaki siyaset bahsinde yatacak yerin yok" dedi.

Mehmet Metiner'in "İtibarını cinsel istismarda arayan bir partisin sen CHP!" başlığıyla Star'da yayımlanan (21 Kasım 2016) yazısı şöyle:

Bu CHP’ye laf yetiştirmekten bıktık usandık.

Hangi yalanına, hangi çarpıtmasına, hangi istismarına cevap vereceğimizi şaşırdık.

Bu nasıl bir muhalefet anlayışıdır anlamak mümkün değil.

“Denize düşen yılana sarılır” denmiş ya, CHP de tamamen yalana sarılmış durumda.

Bir sosyal dramı veya sorunu gidermek için bir yasa düzenlemesi getiriyoruz, CHP oradan bile yalan ve çarpıtmaya dayalı bir siyaset çıkartabiliyor.

Önce bir yalan ortaya atılıyor.

O yalan çabucak sosyal medyada yayılıyor.

Sonra o yalan üzerinden iyi niyetli birileri öğrenmek adına bize sorular yöneltiyor, kötü niyetliler de başlıyorlar zehir zemberek suçlamalara.

Birincilerinin başımızın üstünde yeri var.

İkincilerin ise bu ülkeye kötülükten başka bir faydaları yok.

AK Parti Hükümeti’ni itibarsızlaştırmak için ellerinden geleni ardlarına koymayan bir anlayışa sahipler.

Bu anlayışın hiçbir yerinde ahlak yok.

Bu yaklaşımın hiçbir yerinde ilke yok.

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Sözü nereye mi getirmek istiyorum?

Şuraya elbet.

Türkiye’de bizim de asla tasvip etmediğimiz bir sosyal gerçekliğimiz var.

Nedir o?

Şu veya bu nedenle erken yaşta gerçekleşen evlilikler.

Yasalarımıza göre evlilik yaşı 2002 yılından beri, yani bizim devri iktidarımızla birlikte 18, ebeveyn rızası varsa 17.

Diyelim ki 15-16 yaşındaki bir kız, gönül verdiği bir gence kaçıyor. Bu iki genç evleniyorlar. Çocukları oluyor. Sahiden aile kuruyorlar. Sonra günün birinde koca alınıp hapse tıkılıyor. Erken yaşta bir kızla evlendiği için. Hangi suçlamayla? “Tecavüz” suçlamasıyla. Sadece koca değil babaları da aynı suçlamayla yargılanıp ceza alıyor. Aileler dağılıyor. Genç anne kucağındaki çocuklarıyla dışarıda perişan oluyor. Aileler dağılıyor, mağduriyetler alıp başını yürüyor.

Bu durumda kaç mağdur aile var?

Hapiste olan mağdur sayısı 3000.

Bakınız bir kez daha altını çizerek belirtmek istiyorum: Erken yaşta evliliği tasvip ediyor değiliz, ama ortada böyle bir sosyal gerçekliğimiz ve ciddi bir dram var.

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Şimdi bu sorunu siz olsanız nasıl çözersiniz?

Bakınız, getirdiğimiz geçici yasayla biz bu sorunu nasıl çözmek istiyoruz:

Evlenmiş, ama yaş şartı nedeniyle nikah yapamamış olanların resmi nikahla evlenmeleri halinde mağduriyetlerini gideriyoruz. Yani münhasıran bu durumdaki insanları bir kezliğine affediyoruz.

Cebir, tehdit, hile ve iradeyi sakatlayan başka bir nedenle cinsel istismar suçunu işleyenler (tecavüzcüler) ve çocuk istismarcıları asla getirdiğimiz bu düzenlemeden yararlanamıyorlar. Tam tersine, bu tür suçları kendi iktidarımızda ağırlaştıran bir partiyiz biz.

CHP’nin iddia ettiği gibi; ne “tecavüzcü”ye af yolunu açıyoruz, ne tecavüzcünün mağdure ile evlenmesi halinde af edilmesini sağlayan bir düzenleme getiriyoruz.

Ne cinsel istismar suçları, ne de ahlaksız tecavüzcüleri hiçbir şekilde affetmediğimiz halde, CHP’nin siyasi istismar saikiyle ahlaksızca bir tecavüz diline sarılması hakikaten üzücü bir durum.

Siyasetin de, muhalefetin de bir ahlakı olur.

CHP’ninki düpedüz siyasi bir ahlaksızlık ve istismar örneği!

Demokratik siyasetin yanısıra vicdanlarımıza yapılan bu türden ahlaksız bir tecavüzün CHP üzerinden tedavüle sokulması, CHP eliyle siyasetin düşürüldüğü seviyeyi de gösteriyor.

Sahiden üzücü.

Kılıçdaroğlu’nun “5 yaşındaki kızlara tecavüz” benzetmesi üzerinden getirdiği suçlamalar, bu kirli siyasetin nasıl yalan üzerinden siyasi bir istismara yönelebileceğinin en acı örneklerinden biridir.

Biz; ne erken yaştaki evlilikleri tasvip ediyoruz, ne erken yaştaki evlilikleri teşvik ediyoruz, ne çocuk istismarının önünü açıyoruz, ne de tecavüzcülere af getiriyoruz.

Yaptığımız şey, sadece ve yalnızca 18 yaş altı yaşanan evliliklerde, baba hapiste olduğu için yaşanan mağduriyetlerin giderilmesine yönelik bir çalışmadır. Düzenleme; zorla istismar, alıkoyma, hile ve rızayı sakatlayan başka bir sebeple birlikte olanları, yani tecavüzcüleri asla kapsamamaktadır.

Getirdiğimiz bu yasal düzenleme kalıcı değil, geçici bir düzenlemedir.

Ey CHP! Senin demokratik ve ahlaki siyaset bahsinde yatacak yerin yok.