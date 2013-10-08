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AKP’li Mehmet Metiner: Cem evleri sadece Aleviler için değil benim içinde kutsal bir yer

Mehmet Metiner, 'kamuoyunda, Cem evlerinin bu terör örgütleri tarafından terör yuvaları yapıldığına ilişkin algı var. Bunu ortadan kaldırmalılar' açıklamasında bulundu

08 Ekim 2013 15:22

T24/ ANKARA

AKP Adıyaman Milletvekili Mehmet Metiner,  kamuoyunda Cem evlerinin, DHKP-C gibi bazı terör örgütlerinin terör yuvası haline getirildiğine yönelik algılar olduğunu söyledi.  “ Alevi vatandaşlar, bu algıyı ortadan kaldırmalı” diyen Metiner, “ Cem evleri sadece Aleviler için değil benim içinde kutsal bir yer” dedi.

Metiner partisinin grup toplantısında,CNNTürk'te Ahmet Hakan’ın sunduğu 'Tarafsız Bölge' programındaki konuşmasının  “ Cemevleri terör yuvası” gibi başlıklarla haber yapılmasına itiraz etti. Cem evleri için böyle bir şey demeyeceğini söyleyen Metiner, “DHKP-C gibi bazı örgütlerin Cem evlerini  kendi ideolojileri  doğrultusunda terör yuvasına dönüştürmeye çalıştıklarını, Cem evleri, bu terör örgütlerinin  merkezi olmamalı.  Alevi vatandaşlarımız, kardeşlerimiz böyle bir şeye izin vermemeli. Kamuoyunda, Cem evlerinin bu terör örgütleri tarafından  terör yuvaları yapıldığına ilişkin algı var. Bunu ortadan kaldırmalılar” ifadelerini kullandı.

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