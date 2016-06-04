AKP'li Mehmet Ali Şahin açıkladı; Erdoğan'ın mesajını niye ayakta dinlediler?

AKP Mehmet Ali Şahin, AKP 2’nci olağanüstü kongresinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajının ayakta dinlenmesine ilişkin eleştirileri haklı bulduğunu belirterek neden ayağa kalktıklarını açıkladı.

Şahin, neden ayağa kalktıklarını şu sözlerle anlattı: "Divan başkanımız Bekir Bey ayağa kalkınca Genel Başkan Adayımız Binali Bey de kalktı. Yanımda Numan Bey de vardı, birbirimize baktık. ’Mesaj okunurken ayağa kalkılır mı?’ dedik birbirimize. Şimdi onlar ayağa kalkınca diğerleri de arka arkaya ayağa kalkmaya başladılar, biz de kalktık"

DHA’dan Bülent Diktepe’nin haberine göre, AKP Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, AKP 2’nci olağanüstü kongresinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajının ayakta dinlenmesine ilişkin eleştirileri haklı bulduğunu söyledi. Şahin, "Doğrusu bir büyüğümüzün hatta Cumhurbaşkanı'mızın bir yerde masajı okunurken ayağa kalkılmasını ben doğru ve şık bulmam" dedi.

Şahin, Vali Nafiz Kayalı Kültür Merkezi’nde düzenlenen AKP Karabük İl Danışma Meclisi toplantısına katıldı. Partililere hitaben konuşan Şahin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mesajının olağanüstü kongerede ayakta dinlendiğinin eleştirildiğini hatırlatarak şöyle dedi:

"Doğrusu Cumhurbaşkanımızı en iyi tanıyanlardan biriyim. Bundan rahatsız olmuştur. Kendisi bırakın mesajının okunmasında ayağa kalkılmasını, bir yere girdiği zaman ayağa kalkılmasını dahi hoş karşılamayan, bundan rahatsız olan biridir. Tayyip Erdoğan son derece mütevazi bir şahsiyettir. Hep Mevlana’nın ’Tevazuda toprak gibi ol’ sözünü hatırlatır. Peki böyle olduğu halde neden ayağa kalkılarak o mesajı orada dinlendi? Doğrusu ben de bu konuda yapılan eleştirileri haklı buluyorum. Kendisinin mesajını oturarak saygıyla dinleyebilirdik. Doğrusu divan başkanımız Bekir Bey ayağa kalkınca Genel Başkan Adayımız Binali Bey de kalktı. Yanımda Numan Bey de vardı, birbirimize baktık. ’Mesaj okunurken ayağa kalkılır mı?’ dedik birbirimize. Şimdi onlar ayağa kalkınca diğerleri de arka arkaya ayağa kalkmaya başladılar, biz de kalktık. Doğrusu bir büyüğümüzün hatta Cumhurbaşkanımızın bir yerde masajı okunurken ayağa kalkılmasını ben doğru ve şık bulmam. Orada arkadaşlarımızın büyük bir çoğunluğu da şık bulmadı. Hz. Muhammed, kendisi için ayağa kalkılmasından hiç hoşnut olmazdı. O nedenle ben Cumhurbaşkanımızın da kendisi merkezde olan bu tartışmalardan rahatsızlık duyacağını düşünüyorum. Bundan sonra yapacağımız çalışmalarda bunlara azami gayret göstermemiz lazım. Biz, sadece İstiklal Marşımız okunurken ayağa kalkarız."