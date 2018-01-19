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Yaşam

AKP'li meclis üyesi İyi Parti'ye geçti

Kayseri'de AK Parti'li meclis üyesi Ömer Özuzun, İyi Parti'ye geçti

19 Ocak 2018 17:06

Kayseri'de, Büyükşehir Belediyesi Meclisi üyesi Ömer Özuzun, AKP'den istifa ederek İyi  Parti’ye geçti.

İyi Parti Kayseri’de teşkilatlanma çalışmalarını sürdürüyor. 16 ilçenin yer aldığı Kayseri’de 14 ilçede teşkilatlanmasını tamamlayan İyi Parti’de kurucu yönetimler görevlerini sürdürürken, kongre heyecanı da yakın zamanda başlıyor. Parti Kayseri’de ilk kongresini 10 Şubat’ta Kocasinan ilçe teşkilatı ile yapacak. Diğer yandan partiye katılımlar da devam ediyor. Bu kapsamda Akkışla Belediyesi ve Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi’nin AK Parti'li üyesi Ömer Özuzun (46) partisinden istifa ederek, İyi Parti’ye geçti. Büyükşehir Meclisi’nde Denetim Komisyonunda da 2’nci Başkan olarak da görev yapan Özuzun’a İyi Parti İl Başkanı Hüseyin Tekin tarafından da parti rozeti takıldı. (DHA)
 

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