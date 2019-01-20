AKP'li meclis üyesi, ihale aldığı kurumun bütçesine onay verdi

Eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın kızkardeşi İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi Üyesi Nazmiye Sümeyye Sayan’ın ihale aldığı Gaziosmanpaşa Belediyesi’nin bütçesinin belirlendiği İBB Meclisi’ndeki oturuma katılıp, oy verdiği ortaya çıktı.

BirGün'den Uğur Şahin'in aktardığına göre, Sayan’ın şirketi, AKP’li belediyenin 2015 ve 2016’da açtığı 3 ihaleye girdi. Sonrasında da Gaziosmanpaşa Belediyesi’nin Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nün açtığı ‘psikolojik destek hizmeti’ ihalesini 673 bin 200 TL’lik teklifle aldı. AKP’li belediyeden 3 farklı ihale alan şirketin Gaziosmanpaşa Belediyesi’nden toplam 1 milyon 30 bin TL aldığı belirtildi. Şirket, 2017 yılında da aynı ihaleyi aldı.

Konuyu İBB Meclisi’ne taşıyan eski CHP'li meclis üyesi Hüseyin Sağ önergesinde, AKP’li Fatih Belediyesi’ni İBB’de meclis üyesi olarak temsil eden Sümeyye Sayan adına DİGİMED Eğitim Danışmanlık ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret Ltd. Şti.’nin 2014 yılında 10 bin TL sermaye ile kurulduğunu hatırlattı. Sağ, “Sayan, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde Gaziosmanpaşa Belediyesi ile ilgili bütçe, denetim, komisyon, planlama vb. görüşmelerine katılmış ve oy kullanmış mıdır?” sorusuna yanıt aradı.

Sağ’a İBB Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığı’ndan verilen yanıtta, “Adı geçen Meclis Üyemiz, Belediye Meclisimizde Gaziosmanpaşa Belediyesi ile ilgili 2017 Mali Yılı Bütçe görüşmelerinin yapıldığı 22.11.2016 tarihli birleşime katılmış olup, olumlu yönde oy kullanmıştır” denildi.

Sağ, konu hakkında şunları söyledi:

“Siyaset bazı şeylerden geri durma sanatıdır. Bilindiği üzere ilçe belediyelerinin bütçesi, İBB’de onaylanır. İBB’de bütçesi onaylanırken, Nazmiye Sümeyye Sayan, oturuma katılmış ve olumlu oy kullanmış. Aldıkları ihale parası nereden ödeniyor? Olumlu yönde oy verdiği belediye bütçesinden… En azından etik değil, AKP açısından bu örnekleri çoğaltmak mümkün. Önergeyi okurken, AKP Grup Sözcüsü, ‘Ne yapalım yani, meclis üyeleri iş yapmasın mı?’ türünden bir şey cevap verdi. Meclis üyeleri iş yapabilir, ancak görev süreleri içinde, bütçelerini onayladıkları belediyelerden iş almaması daha doğru olur.”