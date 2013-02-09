AKP’li Meclis Başkanvekili Sağlam, kadın vekilleri isyan ettirdi

Hülya Karabağlı/ Ankara

Kadına yönelik şiddet araştırma önergesinde, BDP’li Sebahat Tuncel, AKP’li İdris Şahin’in sözlerine yanıt vermek için genel kurul salonunda neredeyse nefes tüketti. Sonunda iki dakikalık konuşma izni alan Tuncel, “Şimdi, Meclis Başkanı erkek olunca, konuşmacı da erkek olunca tavır böyle oluyor” dedi.

TBMM Genel Kurulu’nda, oturumu yöneten AKP’li Başkanvekili Mehmet Sağlam, kadın vekilleri isyan ettirdi. BDP’nin, kadına yönelik şiddetin araştırma komisyonu kurularak incelenmesi için verdikleri önergede AKP Çankırı Milletvekili İdris Şahin, “Kadını sadece bir birey olarak görmek ve sadece bireysel faaliyetleriyle özgülemiş olmanın bakış açısının yanlış olduğunu burada ifade etmek isterim” dedi. BDP’li Tuncel, AKP’li Şahin’e yanıt vermek için yeni bir söz hakkı istedi. Ancak, Mehmet Sağlam,Tuncel’e, “ Siz lehinde konuşuyorsunuz; o da aleyhinde” diyerek söz vermek istemedi. BDP Grup Başkanvekili Pervin Buldan devreye girdi. Kadın milletvekilleri kürsüye gelmek için epeyce bir çaba sarfetti. Genel kurulda, şiddette ilgili önerge zaman zaman gerginlik yarattı. Kadın milletvekillerinin kürsü mücadelesi tutanaklara şöyle yansıdı:

BAŞKAN - Teşekkür ederim.

Buyurun.

SEBAHAT TUNCEL (İstanbul) - Sayın Başkan, hatip konuşurken, konuşmamın üzerinde, özellikle erkeklere yönelik sözlerim üzerinde değerlendirme yaptı.

BAŞKAN - Gayet tabii değil mi? Yani siz lehinde konuşuyorsunuz, o da aleyhinde konuşuyor.

SEBAHAT TUNCEL (İstanbul) - "Hiç konuşulmamış farz ediyorum." dedi Sayın Başkan.

PERVİN BULDAN (Iğdır) - "Hiç konuşulmamış farz ediyorum." dedi.

BAŞKAN - Hayır, hayır, hayır… Kusura bakmayın.

SEBAHAT TUNCEL (İstanbul) - Bir dakika Sayın Başkan…

BAŞKAN - Efendim, lütfen, lütfen!

Üçüncü konuşmacı…

PERVİN BULDAN (Iğdır) - Sayın Başkan…

BAŞKAN - Sonra efendim. Lütfen, lütfen!

SEBAHAT TUNCEL (İstanbul) - Yanlış bilgilendirmiştir.

PERVİN BULDAN (Iğdır) - Şimdi, söyledikleri üzerinde yanlış bir bilgilendirme var.

BAŞKAN - Ne malum hangisinin yanlış olduğu?

PERVİN BULDAN (Iğdır) - İşte, Sayın Hatip bilgilendirme yapacak Sayın Başkan.

BAŞKAN - Efendim, bakınız, bu, şahsıyla ilgili bir şeyle olur. Bir konuşma yapıyor lehinde.

PERVİN BULDAN (Iğdır) - Ama söyledikleri üzerinde yanlış bir bilgilendirme var.

BAŞKAN - Kalkıp "Aleyhinde konuşma yapacağım." diyen adam, o fikirlerin aleyhinde konuşacak. Bundan tabii bir şey olamaz.

PERVİN BULDAN (Iğdır) - Sayın Başkan, lütfen, iki dakika… Yanlış bir bilgilendirme yapıyor. Söyledikleri üzerinde yanlış bir bilgilendirme var.

BAŞKAN - Peki, nereden biliyorsunuz siz onun yanlış olduğunu, sizin doğru olduğunuzu?

PERVİN BULDAN (Iğdır) - Sayın Başkan, lütfen… Yanlış bir bilgilendirme yapıyor.

SEBAHAT TUNCEL (İstanbul) - Düzeltme yapacağım, düzeltme.

BAŞKAN - Nasıl düzeltecekmişsiniz?

Buyurun, iki dakika.

PERVİN BULDAN (Iğdır) - Tamam işte, iki dakika istiyoruz.

BAŞKAN - Böyle bir şey yok yani, kusura bakmayın.

KAMER GENÇ (Tunceli) - O da niye yapmış?

BAŞKAN - O da doğru, haklısın!

Buyurun.

SEBAHAT TUNCEL (İstanbul) - Teşekkürler.

Şimdi, Meclis Başkanı erkek olunca, konuşmacı da erkek olunca tavır böyle oluyor.

BAŞKAN - İşte buyurun!

‘Yasayı çıkardık 165 kadın öldürüldü’

SEBAHAT TUNCEL (Devamla) - Şimdi buradan şunu ifade etmek istiyorum: Söylediklerimin aynen arkasındayım. Bu ülkede, 2011'de, evet, bir yasa çıkardık. O yasayı çıkardığımızdan beri, Sayın Hatip, 165 kadın öldürüldü, 150 tanesi tacize, tecavüze uğradı ve bunların hepsinin sorumlusu erkektir ve bu devlet, bunları, bu kadınları koruyamadı, bu bir.

İkincisi, zihniyet değişimi meselesi tam da sizden… Özellikle AKP'li kadın vekillerin -biz birlikte çalışıyoruz Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunda- öncelikle kendi partilerindeki erkeklerin zihniyetini değiştirmesi gerekir. Bu ülkede kadınları bir birey olarak erkekle eşit görmeyen bir anlayış işte bunun nedenidir.

'Erkeklerin kadınları öldürmesinden rahatsızsanız önleyeceksiniz’

Bütün bunları, lütfen, siz Sayın Fatma Şahin'le bir tartışın. Böyle bir yaklaşım kabul edilemez. Buradan -eğer rahatsızsanız- şundan çok memnun oldum: Erkeklerin kadınları öldürmesinden rahatsızsanız -bu çok iyi bir şey- o zaman bunu önleyeceksiniz. Bir erkek olarak buradan yana olmadığınızı, erkeklerin bu zihniyetini değiştirmesini gerektiğini ifade edeceksiniz. Yoksa burada şeye katılmıyorsunuz diye… Çünkü kadın örgütleri erkek şiddetinden muztarip.

‘Kaç çocuk yapacaksın zihniyeti’

Kadınlar adına hep söz söyleyen, kaç çocuk yapacaksın, yok, kürtaj olup olmayacaksın tartışması yapıp kadını özel mülkiyeti olarak gören zihniyet katliamların temel nedenidir.