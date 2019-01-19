AKP'li Markar Esayan: Dink'in ölümü 15 Temmuz gecesi ile birlikte yaşadığım en kötü hadiselerin başında

Hrant Dink, 12 yıl önce bugün öldürüldü. Yargılama süreci hâlâ devam ediyor. Dink için "Değerli dostum" ifadesini kullanan Akşam yazarı ve AKP İstanbul Milletvekili Markar Esayan, Dink'in ölümünün, "15 Temmuz gecesi ile birlikte hâlâ hayatında yaşadığı en kötü hadiselerin başında geldiğini" söyledi.

Esayan "Dink’in katillerini neden görmüyorlar?" başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili bölümünde şunları kaydetti:

Bugün değerli dostum Hrant Dink’in katlinin 12. yıldönümü. Kendisi hayatımda çok önemli bir yere sahiptir. AGOS’ta köşe yazarlığına onun cesaretlendirmesiyle başlamıştım. Ölümü ise 15 Temmuz gecesi ile birlikte hâlâ hayatımda yaşadığım en kötü hadiselerin başında gelir.

Ancak benim Hrant Dink’le kişisel hikayemin ötesinde, onun katlinin ülke tarihinde, ülkenin o dönem içinden geçtiği süreçte çok önemli bir yeri vardı. Bu iki nedenden ötürü bu sürece hep duyarlı oldum.

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