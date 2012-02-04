AKP'li Kuzu: Yeni Anayasa yaparken telaşsız ortam olması lazım

T24 - Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu, ''Yeni bir Anayasa yaparken telaşsız bir ortam olması lazım ama Türkiye'de telaşsız ortam ararsak zor bulunur'' dedi.





İstanbul Üniversitesi (İÜ) Rektörlüğünün Anayasa Hukukçuları Derneği, Anayasa Hukuku Araştırmaları ve İncelemeleri Derneği ile Fransa Anayasa Hukuku Derneğinin işbirliğiyle düzenlediği ''Yeni Anayasa Çalıştayı'', İÜ Doktora Salonu'nda gerçekleştirildi.





Çalıştayın açılışında konuşan Kuzu, yeni Anayasa oluşturma sürecine katkı verenlerin bir o kadar katkı yapacağını belirterek, Anayasa yapma sürecenin zor bir süreç olduğunu kaydetti. Yeni Anayasa'nın 1,5 sene içerisinde bitmeyeceği öngörüsünde bulunan Kuzu, şunları kaydetti:





''Seçimlerin başlaması, Cumhurbaşkanlığı seçimi, belediye seçimleri, genel seçimler derken seçim sürecine girildi mi, sandık gözüktü mü telaşa başlar. Bu işler de kenarda kalır. Bu manada elimizi sıkı tutmamız lazım. Dünyada, 890 küsur anayasa yapılmış, bu sayı içerisinde 19 yılda anayasasını yapamayan ülkeler var, Japonya gibi 18 günde yapan da var. Ortalaması 1,5 yıl sürüyor. Bu meseleyi hızlandırmamız lazım. Biz Ankara'da Uzlaşma Komisyonu kurduk. Yeni Anayasa yazarken, yeni hüküm koyarken orada başka sorunlarla karşılaşma ihtimalimiz her zaman vardır. 4 siyasi partiden 3'er kişilik eşit temsilli bir komisyon kuruldu. 3 alt komisyon da çalışmalarını sürdürüyor. Bunlardan biri siyasi partilerle, üniversitelerle irtibat kuruyor. Biri sivil toplum örgütleri, meslek örgütleriyle irtibat kuruluyor. Bir de vatandaşın görüşünü almak için siteler kuruldu. Bazı gazeteler, vatandaşların görüşünü sormak için kurmuş, 'Vatandaş ağır bir laf yazarsa biz sorumlu olur muyuz?' diye soruyorlar. Siteye bir şey olmaz, ancak 'vatandaşa bir şey gelir mi?' söylediği söze bağlı. Niyeti küfür etmekse, savcıların bileceği bir iş. Bir sitede 1 milyondan fazla vatandaşımız giriş yapmış.''





''Yeni bir Anayasa yaparken telaşsız bir ortam olması lazım ama Türkiye'de telaşsız ortam ararsak zor bulunur'' diyen Kuzu, Türkiye'nin telaşlı ortama bağışıklık kazandığını, bir taraftan sıkıntılarla mücadele edilmesi ve diğer taraftan da Anayasa için çalışılması gerektiğini kaydetti.





Kuzu, konsensüs sağlamanın zor olduğunu ifade ederek, yüzde yüz oy birliği beklemenin sonuç almayı önleyeceğini, 12 kişilik Uzlaşma Komisyonu'nun 4 parti olarak bakılması gerektiğini ve bir konuda yaklaşık yüzde 65 gibi bir rakam yakalandığında konsensüsün sağlanmış olacağını söyledi.





