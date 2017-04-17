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AKP’li Kuzu: Devlet memurunun yaptığı ihmaller yüzünden neden oylar geçersiz sayılsın?

"Zarfların içinde 'hayır' mı 'evet' mi var, bunu bilen yok"

17 Nisan 2017 21:05

AKP İstanbul Milletvekili ve anayasa profesörü Burhan Kuzu, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) mühürsüz oyların da geçerli sayılmasına ilişkin kararına yorumda bulundu. Kuzu, devlet memurlarının ihmal yaptığını dile getirirken “Vatandaşın elinde olmayan bir durum sonucunda neden oyu geçersiz sayılsın?” diye sordu.

YSK Başkanı Sadi Güven, "Oy pusulalarının arkasına basılması gereken YSK mühürlerinin ön tarafa basılmasına ilişkin olarak da, pusulaların geçerli olmasına karar verdik” demişti. Bunun arkasından CHP ve HDP 2,5 milyon oyun geçersiz olması gerektiğini savunarak itiraz edeceklerini belirtmişti.

Kuzu, devletin ihmal yaptığını belirtirken Twitter hesabından şu mesajı paylaştı:

YSK, henüz sandık ve zarflar açılmadan bir karar alarak, "mühürsüz zarflar da geçerlidir demiş” içindeki hayır mı evet mi bunu bilen var mı? Yok.

Vatandaşın elinde olmayan ve devletin memurunun yaptığı kimi ihmaller neticesi olarak neden kullandığı oyu geçersiz sayılsın?

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