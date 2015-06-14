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AKP'li Kurtulmuş: Koalisyon ilk tur görüşmeden çıkabilir

'Asla bir kamuoyu araştırması yapalım, burada yüksek çıktık hadi seçime gidelim gibi bir hesap yapmayız'

14 Haziran 2015 14:43

7 Haziran seçimleri sonrası konuşulan koalisyon senaryolarını değerlendiren AKP Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, ilk tur görüşmelerde koalisyon çıkabileceğini söyledi.

Numan Kurtulmuş'a "Diyelim ki seçimlerden birinci çıkan parti bunu başaramadı, ikinci çıkan da hükümeti kuramadı... Böyle bir durumda, Anayasa gereği, tekrar sandığa gitmek kaçınılmaz olur. Ben buna ‘erken seçim’ değil, ‘tekrar seçim’ diyorum" diyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın sözleri soruldu.

Kurtulmuş, Erdoğan'ın neden 'erken' değil 'tekrar seçim' ifadesi kullandığını şöyle yorumladı: “Sayın Cumhurbaşkanımız siyasi hayatı boyunca erken seçime karşı olmuş bir isim. Türkiye'nin erken seçimlerden çok zarar gördüğünü bilen bir isim olarak fikir olarak erken seçim fikrine hep karşı oldu.”

 

İlk turda çıkabilir

 

Hakan Çelik’in sunduğu “Hafta sonu keyfi” programında konuşan Kurtulmuş "Koalisyonların ne şekilde oluşacağı partiler arasındaki diyalogla oluşabilir. Sayın Cumhurbaşkanımız ilk olarak Sayın Başbakanımıza görev verecektir" dedi. Kurtulmuş, Başbakan Davutoğlu'nun görüşmelerinde ilk turda koalisyon çıkabileceğini aktardı, şöyle devam etti: Çıkmazsa dünyanın sonu değil. Herkes bize diyor ki aman Türkiye'yi hükümetsiz bırakmayın. Bu tablodan bir şey çıkmazsa, cumhurbaşkanımızın söylediği yine dünyanın sonu değil. O zaman tekrar seçim. Sonuçta epey bir süreç var. Seçmen size bir uzlaşı mesajı verdiyse hiçbir partinin uzlaşmıyorum deme lüksü yoktur. Dolayısıyla buradan bir sonuç çıkar. Çıkmazsa dünyanın sonu değil" Kurtulmuş, 'Erken seçim olsa Ak Parti daha çok oy alır mı?' sorusu üzerine şöyle yanıt verdi: Biz hiçbir zaman buradan 3-5 oy daha fazla alırız diye düşünmedik. Hatta bazı konuların risk olacağını bile bile üstüne gittik. Küçük hesaplar yaparsanız millet de sizi küçük hesapların partisi olarak görür.

30 Mart seçimleri o günkü atmosfer içinde, hesap yapıyor olsaydık, 7 Haziran'ın 1 yıl sonra geleceğini biliyorduk. 7 Haziran'ı bir yıl önce çekerdik. AK Parti yüzde 50'lerde çıkardı. AK Parti'nin böyle bir özelliği vardır. Asla bir kamuoyu araştırması yapalım, burada yüksek çıktık hadi seçime gidelim gibi bir hesap yapmayız.

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