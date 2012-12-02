AKP'li Kurtulmuş: CHP yalnız seçime girse bile yüzde 30'u geçemez

AKP Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, "Türkiye'de diğer partiler kapatılsa ve CHP tek başına seçime girse bile yüzde 30'dan fazla oy alamaz" dedi.

Rize’de feshedilen HAS Parti üyesi 100 kişi düzenlenen törenle Ak Parti’ye geçti. Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, "Türkiye’de diğer partiler kapatılsa ve CHP tek başına seçime girse bile yüzde 30’dan fazla oy alamaz" dedi.

İsmail Kahraman Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen Rize İl Danışma Meclisi toplantısında konuşan Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Türkiye’de bütün partilerin kapatılması ve tek başına seçime girmesi halinde bile CHP’nin yüzde 30’dan fazla oy alamayacağını öne sürdü. CHP’nin milletle arasındaki uyuşmazlığını kaldırmasını arzu ettiklerini ifade eden Kurtulmuş, şunları söyledi:

"Yeni CHP lafları çıktığı zaman en çok sevinenlerden birisiyim. Kılıçdaroğlu iş başına geldiği zaman keşke Yeni CHP’yi kurmaya muvaffak olabilseydi. Ama bir türlü eski ve derin CHP, yeni CHP’nin kurulmasına müsaade etmedi. CHP, Dersim’le yüzleşerek yeni CHP olabilir. Bize laf söyleyeceklerine CHP gerçekten demokrat, milletin değerleri ile uyumlu ve halkçı bir yapıya kavuşturulmalıdır. Ancak bu zihniyet senelerdir bu milletin değerleri ile çelişmeyi esas aldı."

Numan Kurtulmuş, toplantının sonunda HAS Parti’den Ak Parti’ye katılan üyelere rozetlerini taktı.