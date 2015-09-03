AKP'li Külünk'ten Ertuğrul Özkök'e: Sen bir alçak ve şerefsizsin!

AKP İstanbul Milletvekili Metin Külünk, Bodrum'da yaşanan mülteci faciası sonrası ajanslara düşen sahile vuran çocuk cesedi üzerine “Utan ey büyük adam” başlığıyla kaleme aldığı yazı üzerine "Cumhurbaşkanı'na hakaret" iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök'e ağır ifadeler yönelterek "Sen bir alçak ve şerefsizsin. Üstelik medyanın en sefil kalemisin" dedi.

AKP'li Külünk, kişisel Twitter hesabından Haber7.com'da yer "Ertuğrul Özkök'ten Erdoğan'a skandal sözler" başlığıyla yayımlanan haberi paylaşarak Özkök'e yönelik ağır ithamlarda bulundu.

Sabah'ın haberine göre, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Hürriyet Yazarı Ertuğrul Özkök'ün bugünkü yazısını Türk Ceza Kanunu'nun 299. Maddesinde düzenlenen Cumhurbaşkanı'na hakaret suçu içerdiği iddiasıyla soruşturma konusu yaptı.