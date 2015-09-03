Ertuğrul Özkök'ün 'Utan ey büyük adam' yazısına Cumhurbaşkanı'na hakaret soruşturması

Bodrum'da yaşanan mülteci faciası sonrası ajanslara düşen sahile vuran çocuk cesedi üzerine “Utan ey büyük adam” başlıklı köşe yazısı kaleme alan Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök hakkında "Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı Suriyeli Aylan'ın katili olmakla itham ettiği" iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Sabah'ın haberine göre, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Hürriyet Yazarı Ertuğrul Özkök'ün bugünkü yazısını Türk Ceza Kanunu'nun 299. Maddesinde düzenlenen Cumhurbaşkanı'na hakaret suçu içerdiği iddiasıyla soruşturma konusu yaptı.

Özkök ne yazmıştı?

''Utan Ey Büyük Adam'' başlıklı yazıda Özkök, şunları yazmıştı:

Ey büyük adam,

Sen...

Ortadoğu'yu dünyanın en gaddar toprağı haline getiren sen...

***

Ülkesini babasının çiftliği sanan diktatör... Sen...

***

Güya ona karşı savaşıyorum diye kendi kininin davasını sürdüren güya Müslüman kardeş, Sen...

***

Güya İslam'a hizmet ediyorum diye, insanlık dışı her tür vahşeti gözünü kırpmadan yapan, kafa kesen kara cani... Sen...

***

Ve komşudaki diktatörü yıkıp yerine kendinin ve kendi adamının heykelini dikeceğim diye elinden geleni yapan güya komşu. Sen de...

***

Gördünüz mü Ege sahilinde yatan o küçücük masum bedeni...

Vicdansızlığın katarakt gibi çöktüğü gözünüzde bu yavruya dökecek tek damla yaş kaldı mı...

***

Gevşet biraz Rabia selamıyla takallüs etmiş parmaklarını...

Kara siyasetinin sıktığı yumruğunu aç, o eller duaya kalksın biraz...

***

Bak arkadaş bu çocuğun katili sensin.

Sensin, ey Ortadoğu denilen insafsız, imansız, acımasız mahalle...

***

Ey güzel ülkemin insanı...

Sen de bil ki, bu yavrunun katili, beş yıldır bizi de içine çekmeye çalıştıkları bu çamur deryasıdır...

***

Ve siz bu uğursuz mahallenin bütün sakinleri...

Bu küçücük masum yavrunun cansız bedeni Ege'nin sonbahar kıyısına vururken, hepiniz oradaydınız...

***

Hiç olmazsa utanın biraz be...

Utanın artık bu pis ve gaddar siyasetinizden...

Yazının tamamı için tıklayın