AKP'li Külünk'ten "Devlet eli kolu bağlı bekledi" diyen Çelik'e: Kendisi neredeymiş?

Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Danışmanı Hüseyin Çelik'in, "PKK ağır silahlarıyla gelip metropol bir şehre yerleşmişse bunda kendisi için ders ve sorumluluk çıkaracak birçok etkili ve yetkili olmalıdır" açıklamasına AKP İstanbul Milletvekili Metin Külünk'ten yanıt geldi. Külünk, "O zaman kendisi neredeymiş merak ediyorum" dedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre Metin Külünk, Meclis’te dün düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Külünk, bir gazetecinin Çelik'in açıklamalarını anımsatması üzerine, “Kendisi o zaman neredeymiş merak ediyorum. Bu cümleleri herhalde kendisine söylemesi gerekiyor. O dönemde büyük özveriyle çalışan sorumluluk sahibi arkadaşlarımızı, bugün yaşanmışlıklar üzerinden özellikle Sayın Cumhurbaşkanı’mızı adres göstermesi, son derece yakışıksız ve şık değil. Kendisi de bu ekibin içindedir. Bu ekibin dışında tutarak sorumlulukları, riskleri başkaları üzerinden konuşmayı bir siyasi mücadele adamı olarak şık, doğru, anlamlı bulmuyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik bu tip cümleleri yakışıksız ve nezaketsiz buldum” dedi.

Çelik ne demişti?

Kişisel internet sitesinde bir yazı kaleme alan Çelik, “PKK, ağır silahlarıyla gelip metropol bir şehre yerleşmişse bunda kendisi için ders ve sorumluluk çıkaracak birçok ‘yetkili’ olmalıdır” ifadelerini kullanarak, “kendisini çözüm sürecinin romantizmine kaptırarak bütün fotoğrafı görmek istemeyen bazı yetkili isimlerin ciddi tepkileri ile karşılaştıklarını” söylemişti

Hüseyin Çelik, “‘Çözüm Süreci’ni bozmamak adına ve tamamen iyi niyetle, valiler, kaymakamlar, savcılar, hakimler, polis, asker, jandarma ve korucular, PKK’nın yapıp ettikleri karşısında adeta elleri kolları bağlı sabrın sınırlarını zorlayarak beklediler” diye yazmıştı.