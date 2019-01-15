AKP'li Külünk Trump'a ‘meydan okudu': Burası Vietnam'a benzemez

T24

ABD Başkanı Donald Trump’ın “Kürtleri vurmaları halinde Türkiye'yi ekonomik açıdan yıkıma uğratacağız” açıklamasını eleştiren eski AKP Milletvekili Metin Külünk’ün tarihi bir örnek vermeye çalışırken yaptığı gaf sosyal medyada gündem oldu.

Kişisel Twitter hesabında Trump’ın açıklamalarına dair bir haberi paylaşan Külünk, daha sonrasında ABD Başkanı’na ‘meydan okuyarak’ “Burası Türkiye. Vietnam’a benzemez” ifadesini kullandı. Külünk’ün Trump’a hatırlatmada bulunurken, ABD’nin mağlup olduğu Vietnam örneğini vermesi sosyal medyada espirilere sebep oldu. Bazı kullanıcılar da Külünk’ü, Vietnam’daki savaşta kaybeden tarafın ABD olduğu konusunda uyardı.

Külünk ise eleştirilerin arından bunun bilinçli bir benzetme olduğunu savunarak, “Hassasiyet gösterip yorum yapan kardeşlerim vermek istediğimiz mesajımız ‘ABD emperyalizmine meydan okuyuş’tur. İşgal etmek bir yana cesaret dâhi edemezsinizin meydan okuyuşudur! Evet tekrar diyorum: Burası Vietnam değil! Burası BAĞIMSIZLIK ile KARAKTERİ bütünleşmiş TÜRKİYE’dir” dedi.

ABD, 1954’te yardım ve askeri malzeme sağlayarak başladığı Vietnam’a müdahaleyi, 1964’ten sonra kademeli bir şekilde artırarak bir savaşa çevirdi. Yüzbinlerce insanın hayatını kaybetmesinin ardından son Amerikan birlikleri 1973’te Vietnam’ı terk etti.