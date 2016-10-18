AKP'li Külünk: FETÖ, Ergenekoncuların dindar türevi

AKP İstanbul Milletvekili Metin Külünk, 'FETÖ' için, "Dün Ergenekoncular vardı bugün Ergenekoncuların dindar türevi var, farkı yok" dedi.



Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Kültür ve Kongre Merkezi'nde, Serdivan Belediyesi, Türkiye Gençlik Vakfı, Yeniler Kulübü ve SAÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü'nce düzenlenen ‘15 Temmuz Darbe Girişimi ve Devletin Yeniden Yapılanma İhtiyacı' konulu konferansa katılan Külünk, gençlerin 15 Temmuz'da ezber bozduğunu belirtti.

Külünk, 'FETÖ'nün taşeron olduğunu" savunarak, "Dün Ergenekoncular vardı bugün Ergenekoncuların dindar türevi var, farkı yok. Dün 27 Mayısçılar vardı bugün bu taşeron örgüt var ama 27 Mayısçıların arkasındaki aklın ne istediğini anlamazsak 27 Mayıs'ın ne yapmak istediğini anlayamayız. Terör eylemlerinin sahnede görünen silueti sizi asla kandırmasın. Hep şuna bakın bu terör öylemi hangi sonuçlara hizmet ediyor, bu terör eyleminden kim nasıl besleniyor, bu terör öylemi hangi sembolleri ihtiva ediyor" dedi.



